کاهش ضایعات میوه با استفاده از فناوری نانو در بسته بندی

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس مستوفی گفت: در روش فناوری نانو از ذرات رس و تیتانیوم برای بسته بندی میوه استفاده می شود.

وی گفت: اکنون بخش قابل توجهی از میوه های تولیدی در کشور به علت بسته بندی غیراصولی به ضایعات تبدیل می شود که با استفاده از روش نانو می توان ضایعات را به حداقل رساند.



مستوفی اظهار داشت: تحقیقات مناسبی درباره روش نانو توسط پژوهشگران بخش کشاورزی انجام شده که بکارگیری این روش سلامت محصول و امنیت غذایی را به دنبال دارد.



عضو هیئت علمی گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ادامه داد: پژوهشگران این مرکز آموزش عالی در پژوهش های خود با بهره گیری از فیزیولوژی طبیعی میوه و با استفاده از فناوری‌های علمی و صنعتی موفق به کنترل فرایندهای متابولیکی که منجر به فساد محصولات کشاورزی می‌ شود، شده اند.



مستوفی یادآور شد: این موفقیت با همکاری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و با شیوه تحقیقات بین رشته ای به دست آمده است.



پژوهشگر این طرح گفت: طبق آمار فائو، میزان ضایعات محصولات کشاورزی پس از برداشت، 17 تا 25 درصد و در ایران میزان ضایعات بالاتر از متوسط جهانی است.



حجت الله بداقی افزود: اکنون برای بسته بندی میوه در کشور بطور معمول از پوشش پلی اتیلن استفاده می‌ شود که به علت نفوذپذیری و عدم مقاومت حرارتی، مناسب نیست.



وی افزود: استفاده از نانو ذرات رس و اکسید تیتانیوم در بسته بندی میوه سبب کند شدن وقایع فیزیکو شیمیایی و غیرفعال شدن میکروارگانیسم‌های عامل فساد و کاهش شدت تنفس محصول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.



پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج مستقر است.

