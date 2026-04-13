به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در نشست شورای اداری سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به شرایط کشور، گفت: خوشبختانه تهمیدات بسیار خوبی در عرصه تعلیم و تربیت کودک برای شرایط خاص در حوزه ماموریتی انجام شده است.

وی مدیریت هیجانات و احساسات را امری ضروری برای رسیدن به اهداف دانست و افزود: به هیچ عنوان نباید مأموریت‌های اصلی مورد غفلت قرار بگیرد. در حال حاضر، از مهمترین مأموریت‌های نظام آموزش و پرورش کشور دفاع از کلیت نظام در میدان خدمت و حمایت از حضور دانش‌آموزان و خانواده‌ها در میدان خیابان حول محور وحدت و همدلی است.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاوردها و موفقیت‌های سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در مدت اخیر، ادامه داد: اقدامات بسیار بزرگی در این سازمان انجام شده است و در این مدت نیز دستاوردهای ویژه‌ای مانند توسعه شبکه اداری به تمام سطوح استان‌ها، مناطق و نواحی حاصل شده است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: عرصه تعلیم و تربیت کودک تنها محل تئوری و نظریه‌پردازی نیست؛ بلکه برای رسیدن به نقاط تعیین‌شده نیاز به تیم اجرایی قدرتمند و گسترده است که به عنوان بازوهای توانمند، تمام گستره کشور را پوشش دهند. موضوعی که سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به خوبی آن را انجام داده است.

کاظمی در ادامه تأکید کرد: رسیدن نرخ پوشش به اعداد کنونی قطعاً حاصل برنامه‌ریزی دقیق و فعالیت هماهنگ و تخصصی در تمام سطوح ستادی و استانی است که نشان می‌دهد از همان ابتدا مسیر به درستی انتخاب شده بود.

وی با اشاره به لزوم حفظ ارتباط با خانواده‌های نوآموزان در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: سلامت کودک و خانواده‌ها مهم‌ترین اولویت در تمام برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات باشد. علاوه بر آن، مجموعه سازمان باید خود را برای سناریوهای مختلف آماده نگه دارد تا تحت هیچ شرایطی آموزش تعطیل نشود. همان‌طور که در مدت جنگ تحمیلی سوم نیز به خوبی توانست به این مهم نائل شود و خدمت خود را استمرار دهد. این یعنی آموزش به هیچ عنوان نباید به بن‌بست برود.

وزیر آموزش و پرورش تقویت روحیه ملی و تاب‌آوری را از محورهای اصلی توصیف و خاطرنشان کرد: زیباترین جلوه در راهپیمایی‌های اخیر، حضور نوآموزان است که نشان می‌دهد هر کودکستان باید به عنوان کانون اشاعه و تقویت هویت ایرانی و اسلامی تبدیل شود تا فرصت‌های طلایی برای انتقال مفاهیم ملی و دینی فراهم شود. در این بین از امکان پویش‌های استانی هم می‌توان به بهترین شکل بهره برد تا فضای رقابتی سالم نیز ایجاد شود.

وی اظهار کرد: اقتضائات بعد از جنگ با قبل از جنگ متفاوت است و از همین الان سازمان و مجموعه‌های ذی‌ربط آموزش و پرورش باید خود را برای فضای جدید آماده کنند. این یعنی کلان بیاندیشند و جزئی و دقیق عمل کنند.

کاظمی در پایان تصریح کرد: سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک یکی از موفق‌ترین مجموعه‌ها در نظام آموزش و پرورش کشور است که توانست هم قبل از جنگ و هم در حین آن، به خوبی وظایف خود را انجام دهد و حوزه‌های مأموریتی را به پویایی برساند.