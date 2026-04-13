کمک ۲ میلیارد ریالی بازاریان و اصناف رودان به جبهه مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی موذن نسب اظهار کرد: در ادامه ارسال کمک‌های اقشار مختلف مردم شریف رودان، تعداد ۱۷۵ بسته انواع شیرینی توسط اصناف، بازایان و با همکاری حوزه حضرت ابوالفضل(ع) اصناف این شهرستان تهیه و به رزمندگان جبهه مقاومت ارسال شد.

وی با اشاره به همدلی و مشارکت گسترده کسبه و بازاریان افزود: این اقدام خداپسندانه با همکاری بازاریان، همراهی اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف شهرستان صورت گرفته و پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده نیز کمک‌های بیشتری برای ارسال به جبهه مقاومت جمع‌آوری و ارسال شود.

موذن‌نسب همچنین از ارسال محموله‌ای دیگر از اقلام مورد نیاز خبر داد و بیان کرد: در همین راستا، تعداد ۱۸۷۵ بسته ۱۲ عددی آب معدنی به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نیز توسط خیرین و اصناف شهرستان تأمین و به جبهه مقاومت ارسال شده است.

جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج رودان با تأکید بر سابقه درخشان مردم رودان در حمایت از جبهه‌های حق علیه باطل تصریح کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون، بازاریان و اصناف شهرستان رودان همواره پشتیبانی‌های لازم را در حوزه‌های مختلف ارائه داده‌اند و این مسیر همچنان با قدرت ادامه دارد.

وی با قدردانی از روحیه ایثار و همبستگی مردم، بازاریان و فعالان اقتصادی شهرستان خاطرنشان کرد: این اقدامات نشان‌دهنده عمق باورهای انقلابی و حس مسئولیت‌پذیری مردم رودان در حمایت از آرمان‌های جبهه مقاومت است.