به گزارش خبرنگار مهر، امیر جعفرزادگان ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به بودجه مصوب شهرداریهای استان در سال گذشته، اظهار کرد: مجموع بودجه شهرداریهای استان ۱۱.۷ هزار میلیارد تومان بود که به صورت ۴۰ درصد هزینههای جاری و ۶۰ درصد پروژههای عمرانی تخصیص یافته بود. اما به واسطه شرایط جنگی حاکم بر کشور، توزیع اعتبارات جاری دچار تغییر شد و اقتضائات ناشی از وضعیت جنگی، تصمیمگیریها را تحت تأثیر قرار داد. هرچند بخشی از طرحهای عمرانی بر اساس دستورالعملهای ابلاغی پیش رفت، اما پروژههای عمرانی شهرداریها عملاً متوقف شد و ما تلاش میکنیم مأموریتهای اصلی شهرداریها را با قدرت ادامه دهیم.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه استان در زمینه آموزش کارکنان شهرداریها، یادآور شد: استان قزوین در این حوزه جزو سه استان برتر کشور محسوب میشود.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قزوین تصریح کرد: رویکرد اصلی ما، دانشبنیان بودن فعالیتهاست و به همین دلیل قزوین را به عنوان پایلوت اجرای طرحهای آموزشی کشور انتخاب کردیم. تاکنون ۶ دوره «مدرسه شهردار» در قزوین برگزار شده است. سال گذشته نیز ۱۵۰ نفر از شهرداران منتخب استان، دورههای سهروزه مدیریت شهری و آموزشهای نوین را در قزوین پشت سر گذاشتند.
وی با تأکید بر اولویتبودن ایجاد منابع درآمدی پایدار، ابراز تأسف کرد: متأسفانه سهم بالایی از بودجه شهرداریها از محل منابع دولتی مانند ماده ۷، ماده ۴۲ و بندهای الف و ب ماده ۳۲ تأمین میشود و توزیع این اعتبارات بر عهده اداره کل شهری و شوراها است. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد بودجه شهرداریها وابسته به منابع دولتی است و تنها ۲۰ درصد آن از طریق درآمدهای محلی تأمین میشود.
جعفرزادگان تصریح کرد: تلاش کردیم وابستگی به بودجه دولتی را کاهش دهیم و شهرداریها را به سمت درآمدزایی پایدار سوق دهیم. در این مسیر، اقدامات خوبی در برخی شهرداریها صورت گرفته که از جمله میتوان به احداث مجتمع تجاری در شهر محمدیه و راهاندازی پمپ بنزین در محمودآباد اشاره کرد.
هوشمندسازی در دستور کار شهرداریهای استان است
وی با اشاره به رویکرد هوشمندسازی، خاطرنشان کرد: هوشمندسازی یکی از اولویتهای ما بود. اما لازم است تفاوت میان هوشمندسازی و توسعه خدمات الکترونیک روشن شود. آنچه تاکنون در شهرداریها رخ داده، بیشتر در راستای گسترش خدمات الکترونیک بوده است.
جعفرزادگان افزود: در مسیر تحقق دولت الکترونیک، نرمافزاری یکپارچه برای شهرداریهای استان تعریف کردهایم و تنها استانی هستیم که شهرهای آن از نرمافزارهای اداری، مالی و شهرسازی یکپارچه بهره میبرند. هرچند برای راهاندازی دیتاسنتر مرکزی برنامهریزی کرده بودیم، اما به دلیل جنگ رمضان، اجرای آن را به بعد از پایان جنگ موکول کردیم.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قزوین بیان کرد: شهرداریها اکنون از مرحله خدمات الکترونیک عبور کرده و وارد فاز هوشمندسازی شدهاند. با تجمیع دیتاسنتر، هوش مصنوعی قادر خواهد بود بر اساس دادهها، اهداف را تحلیل کرده و بازخورد مناسب ارائه دهد. بر این اساس، چند پروژه مرتبط با هوش مصنوعی را در سطح کشور اجرا خواهیم کرد.
آشفتگی در نیروی انسانی شهرداریها
وی با اشاره به مشکلات نیروی انسانی، گفت: شهرداریها در حوزه نیروی انسانی با آشفتگی مواجه هستند که ریشه در دورههای مختلف مدیریت شهری دارد. به همین منظور دستورالعملی تدوین کردهایم تا این حوزه را ساماندهی کنیم.
جعفرزادگان در خصوص جذب نیرو تشریح کرد: سال گذشته آزمون استخدامی آتشنشانی برگزار شد که ۷۹ نفر پذیرفته نهایی شدند. این افراد تا پایان فروردین ماه در چهار شهر بزرگ استان جذب خواهند شد. همچنین برای ۲۸ شهر استان، نیاز به ۲۶۴ آتشنشان اعلام شده است که تا پایان سال جاری آزمون مربوطه برگزار میشود.
وی با بیان اینکه ناترازی نیروی انسانی در شهرداریها مشهود است، افزود: در برخی شهرداریها با انباشت نیرو و در برخی شهرداریهای کوچک با کمبود شدید نیرو روبرو هستیم.
ضرورت تقویت مشارکت شهروندی
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قزوین در مورد تعامل با شهروندان، اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، متوجه شدیم حلقه مفقودهای میان مسئولان و مردم وجود دارد. به همین دلیل توسعه آموزشهای شهروندی را در برنامه داریم، چراکه مردم باید از حقوق خود آگاه شوند.
وی درباره شرایط جنگ رمضان توضیح داد: در آن ایام، قرارداد سازمان زیباسازی لغو شد و تابلوها به صورت رایگان در اختیار مجموعههای فرهنگی قرار گرفت. همچنین شهرداریها نسبت به برپایی موکب در سطح شهرها اقدام کردند.
جعفرزادگان تأکید کرد: شهرداریها در حوزه پشتیبانی، پایکارترین دستگاهها بودند. با بهبود شرایط، روند خدماترسانی به وضعیت پیش از جنگ بازمیگردد و شور و نشاط دوباره به شهرها برمیگردد.
خسارت ۹۹۰ میلیارد تومانی به شهرداریها در اغتشاشات
وی در پاسخ به سؤالی درباره خسارتهای وارده در اغتشاشات دی ماه، اعلام کرد: شهرداریها در آن حوادث ۹۹۰ میلیارد تومان خسارت دیدند. بیشترین آسیبها به دوربینها، مجسمهها و تعدادی از ساختمانهای شهرداری وارد شده است.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قزوین با بیان اینکه با حمایت استاندار، ۹۴ دستگاه ماشینآلات از محل ماده پنج قانون شهرداریها خریداری شد، گفت: این تجهیزات شامل ماشینآلات آتشنشانی، خودروهای حمل متوفی و مینیبوس میشود.
جعفرزادگان در خصوص مدیریت پسماند، یادآور شد: سایت محمدآباد ۹۰ درصد زبالههای استان را دریافت میکند. به همین منظور اعتباراتی به شهرداری قزوین تزریق کردیم تا خط جدید تفکیک زباله راهاندازی و مسأله شیرابه نیز کنترل شود.
وی در پایان با اشاره به موضوع شفافیت، گفت: سامانه «سوتزنی» برای شفافسازی در شهرداریها تعریف شده بود که فعلاً متوقف است و در حال حاضر موضوع «شهروندسپاری» را دنبال میکنیم.
