به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه «پرسمان خانواده» که عصر امروز از رادیو معارف پخش شد، حجتالاسلام دکتر هادی اکبرزاده، خانوادهدرمانگر و مدرس مهارتهای زندگی، درباره نقش خانوادهها در تحولات اجتماعی اخیر و مفهوم «مبعوث شدن» در جامعه سخن گفت.
در آغاز برنامه، مجری با اشاره به حضور پرشمار اقشار مختلف مردم در مراسم و تجمعات اخیر، از کارشناس برنامه پرسید که چه عاملی این حضور را نسبت به گذشته متفاوت کرده است.
اکبرزاده در توضیح این موضوع، ابتدا ساختار خانواده را به یک سیستم با ورودی، پردازش و خروجی تشبیه کرد و گفت: کیفیت انتخابهای اولیه و سپس تعاملات میان اعضای خانواده، بهطور مستقیم در رفتار اجتماعی افراد تأثیرگذار است. او افزود که بهبود ورودیها و تقویت نقشهای خانواده، منجر به شکلگیری خروجیهای اجتماعی منسجمتر میشود.
وی با اشاره به مشاهدات این روزها، حضور خانوادهها از خردسال تا کهنسال را نشانه «پردازش درست» در خانوادهها دانست و گفت: در دوره اخیر، ارتباط قلبی اعضای خانواده با مفاهیم دینی و معنوی افزایش یافته و این موضوع در رفتار اجتماعی نمایان است.
اکبرزاده با اشاره به برخی تحلیلهای مذهبی و اجتماعی، اظهار داشت که تغییرات اخیر نتیجه گسترش یک «نگاه تمدنی» در میان خانوادههای ایرانی است؛ نگاهی که به گفته او پیشتر محدودتر بود و اکنون در میان بخش وسیعتری از جامعه شکل گرفته است.
وی افزود که این تحول به گفته برخی چهرههای دینی، موضوعی قابل توجه است و در تحلیل رویدادهای اخیر باید به نقش آن توجه کرد.
