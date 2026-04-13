به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند افزایشی شاخص‌های تجاری استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، وزن کالاهای صادراتی خراسان‌جنوبی ۵۵ درصد و ارزش آن‌ها ۶۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این دستاورد حاصل همکاری و همدلی میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی است، افزود: طی سال گذشته ۲ میلیون و ۴۶۶ هزار تن کالا به ارزش ۵۲۱ میلیون دلار از گمرکات و بازارچه‌های مرزی استان صادر شده است.

استاندار خراسان‌جنوبی ادامه داد: مجموع کالاهای خروجی استان شامل صادرات قطعی و اقلام موضوع ماده ۱۱۶ به ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۸ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۱۶ درصد در وزن و ۹ درصد در ارزش رشد داشته است.

هاشمی با اشاره به ترکیب کالاهای صادراتی استان گفت: شمش آهن، ورق‌های فلزی، سیمان و قیر از مهم‌ترین اقلام صادراتی بوده که به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و روسیه ارسال شده‌اند.

وی همچنین از افزایش قابل توجه واردات استان خبر داد و بیان کرد: در سال گذشته ۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۲۱ میلیون دلار وارد خراسان‌جنوبی شده که نسبت به سال قبل از نظر ارزش ۱۳۸ درصد و از نظر وزن ۱۷۰ درصد رشد داشته است.

به گفته وی، برنج، پنل‌های خورشیدی، خشکبار و قطعات ماشین‌آلات معدنی از جمله کالاهای وارداتی استان بوده که از کشورهای افغانستان، ترکیه، آلمان، پاکستان و چین تأمین شده‌اند.

استاندار خراسان‌جنوبی در ادامه به وضعیت ترانزیت کالا اشاره کرد و افزود: در ۱۲ ماهه سال گذشته، بیش از ۴۷ هزار دستگاه کامیون حامل یک میلیون و ۲۲۳ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار از طریق گمرک ماهیرود به مقصد افغانستان ترانزیت شده است.

هاشمی با تأکید بر رشد شاخص‌های ترانزیتی تصریح کرد: ترانزیت مقصدی استان از نظر تعداد کامیون ۷۱ درصد و از نظر وزن ۴۳ درصد افزایش یافته و اقلامی نظیر پارچه، شکر، روغن نباتی، کنجاله سویا و آرد بخش عمده این محموله‌ها را تشکیل می‌دهند.

وی اضافه کرد: همچنین در سال گذشته ۲ هزار و ۱۳۱ دستگاه کامیون به وزن بیش از ۵۵ هزار تن و به ارزش ۸۸ میلیون دلار از مسیر گمرک ماهیرود به سایر نقاط کشور ترانزیت شده است.

استاندار خراسان‌جنوبی خاطرنشان کرد: در مجموع، حجم کالاهای ترانزیتی استان نسبت به سال قبل رشد چشمگیری داشته به‌طوری‌که تعداد کامیون‌ها بیش از ۱۲ برابر، ارزش کالاها بیش از ۲۰ برابر و وزن محموله‌ها نیز بیش از ۱۳ برابر افزایش یافته است.