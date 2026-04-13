به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمودی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در فرمانداری سمنان از ابلاغ دستورالعمل نحوه تبلیغات نامزدهای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور از سوی ستاد انتخابات کشور و از طریق ستاد انتخابات استان سمنان خبر داد.

وی با اشاره به نقش کلیدی کمیته اطلاع‌رسانی در فرآیند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در شهرستان سمنان برگزار می‌شود، اظهار داشت: این کمیته مأموریت دارد ضمن اطلاع‌رسانی دقیق، زمینه رعایت کامل ضوابط تبلیغاتی را برای نامزدها فراهم کرده و بر حسن اجرای آن نظارت کند.

مسئول روابط عمومی فرمانداری سمنان اعلام کرد: نامزد های نهایی شورای اسلامی شهر سمنان که در عرصه رقابت باقی مانده‌اند، ملزم به رعایت دقیق دستورالعمل‌های تبلیغاتی هستند.

محمودی با تأکید بر مفاد قانونی مرتبط با عدالت تبلیغاتی تصریح کرد: بر اساس ماده ۹۵ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و مواد ۹۸، ۹۹ و ۱۰۰ آیین‌نامه اجرایی آن، بهره‌مندی از امکانات و تسهیلات تبلیغاتی نهادها و دستگاه‌های اجرایی باید به‌صورت برابر و عادلانه برای تمامی نامزدها، احزاب و جبهه‌های قانونی فراهم شود.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، «کارگروه تبلیغات» ذیل هیأت اجرایی انتخابات شهر سمنان با حضور نمایندگان هیأت اجرایی، هیأت نظارت، شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و با محوریت کمیته اطلاع‌رسانی تشکیل می‌شود تا ضمن بررسی نحوه توزیع امکانات، برنامه زمان‌بندی مشخصی برای استفاده برابر نامزدها تدوین کند.

رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات شهرستان سمنان خاطرنشان کرد: پس از احصاء و تدوین «سبد جامع امکانات و تسهیلات تبلیغاتی» نهادها و دستگاه‌های اجرایی شهرستان، نشست مشترکی با حضور نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سمنان یا نمایندگان آنان برگزار خواهد شد و این امکانات بر اساس سازوکاری شفاف، عادلانه و زمان‌بندی‌شده در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

محمودی در تشریح فرآیند ثبت درخواست‌ها نیز گفت: به‌زودی، مهلت و سازوکار ارائه درخواست برای نامزدهایی که قصد استفاده از این امکانات تبلیغاتی را دارند، از سوی کمیته اطلاع‌رسانی اعلام خواهد شد تا متقاضیان در بازه زمانی مشخص، درخواست خود را ثبت کرده و این درخواست‌ها در کارگروه تبلیغات مورد بررسی قرار گیرد.

وی از برگزاری نشست توجیهی ویژه نامزدها در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در این جلسه که با محوریت کمیته اطلاع‌رسانی و آموزش برگزار می‌شود، موضوعاتی از جمله مصادیق مجاز و غیرمجاز تبلیغاتی، نحوه فعالیت در ستادهای انتخاباتی، ضوابط چاپ و انتشار اقلام تبلیغی، مکان‌های مجاز نصب تبلیغات، نحوه استفاده از امکانات شهری مانند سالن‌ها، پردیس‌های سینمایی و فرهنگسراها، زمان قانونی آغاز و پایان تبلیغات و همچنین چارچوب‌های فعالیت در فضای مجازی تشریح خواهد شد.