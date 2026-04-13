به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمیحاجی ضمن تسلیت به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای (مدّ ظلّه) و همچنین گرامیداشت انتخاب شایسته فقیه آگاه، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای از سوی خبرگان رهبری، اظهار داشت: انشاءالله همه بتوانیم در راستای منویات ایشان و در خدمت به جامعه اسلامی قدم برداریم.
وی افزود: در همین راستا لازم به ذکر است که بیش از ۱۱ هزار نفر از اساتید حوزههای علمیه (برادران و خواهران) از استانهای مختلف از جمله خراسان، اصفهان و سایر استانها، بیعتنامهای را در این امر امضا و صادر کردهاند.
معاون آموزش حوزههای علمیه با اشاره به مسائل پیشِ رو تصریح کرد: از سوی مدیر محترم حوزههای علمیه اعلام شده که اولویت نخست حوزه در این برهه، حضور در میدان و ایفای نقش اجتماعی است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیتهای موجود، کارگروهی برای مسائل آموزشی با حضور برخی از اعضا و مسئولان محترم مدیریت، شورای معاونان حوزه و دیگر عزیزان تشکیل شده است و مسائل آموزشی در این مدت در آنجا بحث، بررسی و جمعبندی شده و از سوی معاونت آموزش حوزههای علمیه ابلاغ میشود.
تأکید بر حضور فعال میدانی در شرایط حساس
حجتالاسلام والمسلمین مقیمی حاجی با اشاره به شرایط پیشرو و پیام مهم مقام معظم رهبری درباره ادامه حضور فعال مؤمنان در میدان، گفت: با توجه به تعطیلی برخی دروس توسط مراجع و همراهی اساتید حوزه، و نظر به شرایط حساس و شکننده موجود و شبهات و مسائل مختلفی که در جامعه مطرح میشود، لزوم حضور فعال میدانی و آگاهیبخشی بیش از پیش احساس میشود، بر این اساس، نخبگان جامعه، حوزههای علمیه و اساتید باید در این امر پیشقدم باشند.
معاون آموزش حوزههای علمیه ادامه داد: در همین راستا، کارگروه ابلاغیهای را تصویب و به مدیران استانی و مدارس ابلاغ کرد، مبنی بر تغییر مأموریت حوزه از رویکرد آموزشی به رویکرد تبلیغی–تبیینی.
وی افزود: بر اساس این ابلاغیه، مدیران مدارس، کادر و اساتید با ایفای نقش فعال اجتماعی و رسالت خود، در راستای قرارگاه «بلاغ مبین» در صحنه حضور خواهند داشت و طبق وظایف ابلاغی این قرارگاه، ارتباط با مساجد، مؤمنان و جوانان و انجام مسئولیتهای اجتماعی را دنبال میکنند.
حجتالاسلام والمسلمین مقیمیحاجی تصریح کرد: شرایط، شرایط حساس است و نیازمند این است که حوزه تمرکز لازم در این عرصه داشته باشد و در این راستا تغییر مأموریت داده شده تا اساتید و طلاب بتوانند نقش فعالتری داشته باشند و با تمرکز بیشتری برای تحقق این امر بپردازند.
تمهیدات آموزشی با آغاز جنگ تحمیلی
وی همچنین با اشاره رویکرد معاونت آموزش حوزه های علمیه همزمان با آغاز جنگ تحمیلی اعلام کرد: با آغاز جنگ، تمهیدات لازم در خصوص سامانههای آموزشی، مسائل مربوط به امتحانات و پایاننامهها، متناسب با شرایط موجود، تمدید شد و دیگر مباحث آموزشی نیز بر اساس شرایط مقتضی اطلاعرسانی و اجرا خواهد شد.
معاون آموزش حوزههای علمیه در پایان از حضور جهادی اساتید، مدیران، روحانیون و طلاب در چهل روز گذشته قدردانی کرد و گفت: انشاءالله این مسیر با قدرت ادامه خواهد داشت.
