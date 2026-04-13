۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

 ۳۴ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در آذربایجان غربی توزیع شد

ارومیه- مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: در سال گذشته بیش از ۳۴ هزار و ۳۳۹ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در این استان توزیع شده است.

جعفر پورمختار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این رقم نسبت به تسهیم عوارض ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ رشد ۴۰ درصدی دارد، افزود: از محل عوارض ارزش افزوده، بیش از ۲۲ هزار و ۱۲۹ میلیارد ریال بین ۲۰ شهرداری استان در سال گذشته توزیع شده است.

وی با بیان اینکه در این مدت سهم دهیاری های استان بیش از ۱۰ هزار و ۶۹۹ میلیارد ریال بود، ادامه داد: طی سال گذشته،برای توزیع بین روستاهای فاقد دهیاری نیز بیش از ۴۳۵ میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده در اختیار فرمانداری ها قرار داده شده است.

پورمختار با بیان اینکه این ارقام برای عمران و آبادانی شهرها و روستاها هزینه می شود، به رقم واریز شده جهت توزیع بین عشایر استان نیز اشاره و اظهار کرد: بیش از یک هزار و ۷۳ میلیارد ریال سهم عشایر استان از تسهیم عوارض ارزش افزوده در سال ۱۴۰۴ بود.

