۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

میرغضنفری: فعالان عرصه صنعت محکم تر از گذشته پای کار ایستاده اند

رشت- فرماندار رشت با اشاره به تلاش های دشمن برای ایجاد اخلال در زیرساخت های اقتصادی و صنعتی کشور گفت: فعالان عرصه صنعت محکم تر از گذشته پای کار ایستاده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر دوشنبه در بازدید از دو واحد صنعتی، صنعت را از ارکان اصلی پویایی اقتصادی دانست و اظهار کرد: صنایع مادر نقش مهمی در اشتغال‌زایی، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت توان تولید ملی دارند و استمرار فعالیت این واحدها در شرایط کنونی نشان‌دهنده عزم جدی متخصصان و کارگران برای حفظ روند تولید است.

وی با اشاره به شرایط جنگی و تلاش دشمن آمریکایی–صهیونیستی برای ضربه زدن به زیرساخت‌های اقتصادی، افزود: دنیا امروز شاهد است که دشمن مدعی، با انجام جنایت‌های جنگی بی‌سابقه، به دنبال ضربه به زندگی، معیشت، رفاه و زیرساخت‌های حیاتی مردم است. با این حال، جوانان متخصص و تلاشگران عرصه صنعت با روحیه جهادی، اجازه نداده‌اند حتی لحظه‌ای وقفه در مسیر تولید ایجاد شود.

فرماندار رشت با بیان اینکه توان فنی و علمی نیروهای جوان کشور سرمایه‌ای ارزشمند برای عبور از شرایط دشوار است، تصریح کرد: امروز بسیاری از نیازهای صنعتی با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی تأمین می‌شود و همین خودباوری، مهم‌ترین عامل خنثی‌سازی اهداف دشمن در جنگ اقتصادی است.

میرغضنفری صنعت را پیشران توسعه دانست و گفت: فعالیت واحدهای صنعتی علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، موجب رونق زنجیره‌ای از مشاغل در حوزه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل، خدمات و ساخت‌وساز می‌شود و این موضوع نقش مهمی در پویایی اقتصاد کشور دارد.

وی با تأکید بر وظیفه دستگاه‌های اجرایی در حمایت از تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: دولت موظف است در مسیر رفع موانع تولید، تسهیل امور و تقویت زیرساخت‌ها از واحدهای صنعتی حمایت کند و تلاش می‌شود مسائل مرتبط با حوزه‌هایی نظیر تأمین انرژی، امور مالیاتی و بیمه‌ای از طریق دستگاه‌های ذیربط پیگیری و برطرف شود.

فرماندار رشت در پایان با قدردانی از تلاش‌های فعالان حوزه تولید بیان کرد: تلاشگران عرصه صنعت با همت و پشتکار، نقش مهمی در تقویت اقتصاد ملی دارند و این ایستادگی، نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه تولید برای حفظ روند پیشرفت کشور است.

کد مطلب 6800005

