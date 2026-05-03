به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر لبخند، فیلم «مرگ یزدگرد» به کارگردانی بهرام بیضایی، روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ در سالن شماره ۲ این مجموعه به نمایش در می‌آید. مدت‌زمان این فیلم حدود ۱۲۰ دقیقه است.

پس از پایان اکران، نشست نقد و بررسی فیلم با حضور محمد چرم‌شیر و به میزبانی عباس غفاری برگزار می‌شود.

بهرام بیضایی نمایشنامه «مرگ یزدگرد» را در سال ۱۳۵۸ نگاشته و ۲ سال بعد، در سال ۱۳۶۰، فیلمی با همین عنوان بر اساس آن ساخته است.

این فیلم روایت‌گر ماجرای مرگ یزدگرد سوم است که به مرو می‌گریزد و به‌صورت ناشناس در آسیابی پناه می‌گیرد. داستان از زبان آسیابان (با بازی مهدی هاشمی)، همسر او (با بازی سوسن تسلیمی) و دخترشان (با بازی یاسمن آرامی) روایت می‌شود؛ روایت‌هایی که هر کدام با دیگری متفاوت است.