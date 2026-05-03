  1. هنر
  2. تئاتر
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶

نمایش و نقد «مرگ یزدگرد» بهرام بیضایی با حضور محمد چرم‌شیر

نمایش و نقد «مرگ یزدگرد» بهرام بیضایی با حضور محمد چرم‌شیر

فیلم «مرگ یزدگرد» بهرام بیضایی در مجموعه تئاتر لبخند نمایش داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر لبخند، فیلم «مرگ یزدگرد» به کارگردانی بهرام بیضایی، روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ در سالن شماره ۲ این مجموعه به نمایش در می‌آید. مدت‌زمان این فیلم حدود ۱۲۰ دقیقه است.

پس از پایان اکران، نشست نقد و بررسی فیلم با حضور محمد چرم‌شیر و به میزبانی عباس غفاری برگزار می‌شود.

بهرام بیضایی نمایشنامه «مرگ یزدگرد» را در سال ۱۳۵۸ نگاشته و ۲ سال بعد، در سال ۱۳۶۰، فیلمی با همین عنوان بر اساس آن ساخته است.

این فیلم روایت‌گر ماجرای مرگ یزدگرد سوم است که به مرو می‌گریزد و به‌صورت ناشناس در آسیابی پناه می‌گیرد. داستان از زبان آسیابان (با بازی مهدی هاشمی)، همسر او (با بازی سوسن تسلیمی) و دخترشان (با بازی یاسمن آرامی) روایت می‌شود؛ روایت‌هایی که هر کدام با دیگری متفاوت است.

کد مطلب 6818768
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها