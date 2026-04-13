لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان اصفهان تا شامگاه امروز دوشنبه تحت تاثیر سامانه ناپایدار بارشی است، اظهار کرد: در اغلب نقاط استان به‌ویژه مناطق شرقی، شمالی ، جنوبی و غربی کماکان رگبار و رعدوبرق و وزش باد به نسبت شدید و گاهی تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مستعد احتمال ریزش تگرگ وجود دارد.

به گفته وی، شدت ناپایداری‌ها امروز بیشتر به‌صورت وزش باد شدید و توفان لحظه‌ای است.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: خیزش گردوخاک به علت شدت وزش باد در نواحی مستعد شمالی و شرقی دور از انتظار نیست.

امینی اضافه کرد: از روز چهارشنبه تا جمعه ۲۸ فروردین، آسمان به‌صورت صاف تا قسمتی ابری در ساعات بعدازظهر وزش باد، پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه بیشینه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بین سه تا پنج درجه سلسیوس کاهش و کمینه دما بین یک تا ۲ درجه افزایش می‌یابد، ادامه داد: بیشینه و کمینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) بین ۱۸ و چهار درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

به گفته رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان، بوئین میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس زیر صفر سردترین و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۸ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین مناطق استان پیش‌بینی‌ می‌شود.