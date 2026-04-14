پیدا و پنهان شکست دشمن در جبهه سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که دشمن در جبهه نظامی نتوانسته بود به اهدافش برسد، تصمیم گرفت بمباران زیرساخت های سلامت را نشانه بگیرد تا از این طریق؛ روحیه مردم را تضعیف کند. حالا و در دوران آتش بس، به خوبی نمایان شده که دشمن آمریکایی صهیونی؛ در این جبهه نیز شکست خورده است و این ادعا را می توان در روند قابل قبول ارائه خدمات درمانی به مردم و بیماران متوجه شد.

ذخایر استراتژیک دارو دست نخورد

هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، با عنوان این مطلب که در جنگ رمضان با کمبود دارویی مواجه نبودیم، طرح این ادعا را تاب آوری صنعت دارویی کشور عنوان کرد که از سطح بالایی برخوردار است.

وی گفت: اگر جنگ تحمیلی طولانی‌تر می‌شد، باز هم دچار کمبود دارو نمی‌شدیم.

احمدی افزود: مردم در جنگ اخیر نگران کمبود دارو نبودند و ذخایر استراتژیک دارویی کشور نیز دست نخورده است.

احمدی با اشاره به گستردگی نظام دارویی کشور، افزود: وجود ۱۸ هزار داروخانه در سطح کشور، وضعیت دسترسی مردم به دارو را تسهیل کرده است.

وی با اعلام اینکه در طول جنگ اخیر ۲۵ واحد دارویی به صورت مستقیم و غیرمستقیم آسیب دیده‌اند، ادامه داد: به رغم این آسیب‌ها، اما صنعت داروسازی به صورت شبانه روزی مشغول تولید دارو بود.

حمله به زیرساخت های سلامت

سید محمد پاکمهر نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به حملات دشمن به زیرساخت‌های سلامت، این اقدامات را مصداق بارز نقض اصول انسانی و قواعد بین‌المللی و ناشی از ضعف و استیصال دشمن در میدان نبرد دانست و در عین حال گفت: هدف قرار دادن انبارهای دارویی، تجهیزات پزشکی و زیرساخت‌های مرتبط با تأمین خدمات درمانی، می‌توانست پیامدهای گسترده‌ای در حوزه سلامت عمومی ایجاد کند، اما با تلاش کادر درمان و مدیریت به‌ موقع، بخش قابل توجهی از این تهدیدها کنترل شد و روند خدمت‌رسانی در بسیاری از مناطق ادامه یافت.

وی افزود: تجربه این روزها نشان داد که نظام سلامت کشور، با وجود همه فشارها، از ظرفیت و آمادگی لازم برای مدیریت بحران برخوردار است و با همراهی مردم و حمایت دستگاه‌های مسئول، این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

خللی در دسترسی مردم به دارو ایجاد نشده است

محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، با اشاره به تهاجم دشمن به برخی از شرکت های دارویی، گفت: برخلاف دوره‌های گذشته که کشور با کمبودهای غیرمعمول و گسترده مواجه بود، در حال حاضر با اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه و پیگیری‌های شبانه‌روزی، از ورود به وضعیت بحرانی جلوگیری شده است.

وی افزود: واقعیت پنهان در مدیریت بازار دارو این است که چرخ تولید و تأمین هرگز متوقف نشده و کارها با شتاب در حال پیشرفت است. هم‌اکنون چندین جبهه کاری به‌ طور همزمان در بخش‌های ارزی، گمرکی و تولیدی فعال هستند تا خللی در دسترسی مردم به دارو ایجاد نشود.

در همین حال، مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در جریان جنگ اخیر تعدادی از شرکت‌های دارویی و تجهیزاتی دچار آسیب‌هایی شدند که با مدیریت میدانی و پیگیری‌های فوری، روند تأمین و توزیع اقلام سلامت با کمترین تأثیر ادامه یافت و خللی در دسترسی مردم به دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد نشد.

وی با اشاره به اقدامات میدانی مدیران حوزه غذا و دارو در ایام جنگ و تعطیلات نوروز، افزود: در این مدت مدیران ارشد سازمان غذا و دارو بازدیدهایی از کارخانجات تولیدکننده فراورده‌های سلامت اعم از دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک داشتند و روند تولید، توزیع و ترخیص کالا به‌صورت مستمر پایش شد تا در تأمین اقلام سلامت مشکل خاصی وجود نداشته باشد.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه موجودی اقلام حیاتی در سطح مطلوبی رصد و مدیریت می‌شود، تأکید کرد: تقویت ذخایر استراتژیک در اولویت برنامه‌های سازمان غذا و دارو قرار دارد و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پایداری زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور در همه شرایط تضمین خواهد شد.

ارائه خدمات به بیماران دیالیزی در روزهای جنگ

سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت گفت: در روزهای جنگ، ارائه خدمات درمانی به بیماران به ویژه بیماران دیالیزی بدون وقفه ادامه یافت و همزمان اقدامات گسترده‌ای برای افزایش ظرفیت درمانی، راه‌اندازی مراکز جدید و تأمین تجهیزات مورد نیاز انجام شد.

وی با اشاره به ساماندهی خدمات درمانی برای بیماران دیالیزی، افزود: حدود ۴ هزار بیمار دیالیزی به صورت مهمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران، گیلان، تبریز، اردبیل، بیرجند، زنجان، شهرکرد، شهید بهشتی، قزوین، لرستان، هرمزگان، سراب و سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور پذیرش شده و خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کرداند.

در همین راستا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، از ارائه بیش از ۱۸۰ هزار خدمت دهان و دندان در مراکز جامع سلامت به مردم در طول جنگ تحمیلی خبر داده است.

شکست دشمن در جبهه سلامت

دشمن فکر می کرد با حمله به زیرساخت های سلامت کشورمان، می تواند شرایط را برای مردم و بیماران سخت کند؛ در حالی که با تلاش کادر سلامت در حوزه های مختلف، پیش بینی دشمن غلط از آب در آمد و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی؛ با کمترین مشکل به مردم ارائه شد.