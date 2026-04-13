به گزارش خبرگزاری مهر، در عصر حاضر، پیشرفت در به کارگیری سوختهای جایگزین، نقشی کلیدی در تضمین امنیت انرژی ایفا میکنند. این سوخت ها، به ویژه در حوزههای حملونقل، صنعت و مصارف خانگی، جایگزینهای امیدوارکنندهای برای سوختهای فسیلی محسوب میشوند.
استفاده از سوختهای جایگزین، فواید متعددی اعم از محیط زیست سالمتر، تجدیدپذیری و پایداری، امنیت انرژی و تنوعبخشی و تقویت اقتصاد و مدیریت پسماند را به همراه دارد.
سوختهای جایگزین، انتشار آلایندههای مضر مانند اکسیدهای نیتروژن، گوگرد و ذرات معلق را به میزان قابل توجهی کاهش میدهند و در صورت تأمین از منابع تجدیدپذیر، نقش مهمی در کاهش انتشار گازهای گلخانهای ایفا میکنند. این نوع از سوخت ها همچنین به پایداری بلندمدت انرژی کمک میکنند و ضمن تقویت امنیت انرژی کشور، به تنوعبخشی سبد انرژی و کاهش ریسکهای مرتبط با نوسانات بازار جهانی کمک میکند.
در میان انواع سوختهای جایگزین، سوختهای گازی فشرده و مایع، جایگاه ویژه تری دارا هستند. گاز طبیعی فشرده یا همان (CNG) به عنوان جایگزینی پاکتر برای بنزین و گازوئیل در موتورهای احتراق داخلی، به ویژه در ناوگان حملونقل عمومی مانند اتوبوسها و خودروهای سواری، مورد استفاده قرار میگیرد. CNG با کاهش انتشار دیاکسیدکربن و ذرات معلق، نقش مهمی در بهبود کیفیت هوای شهرها ایفا میکند.
گاز مایع یا همان (LPG) که ترکیبی از پروپان و بوتان است به دلیل سهولت در مایع شدن، حملونقل و ذخیرهسازی آسان، در مناطقی که دسترسی به شبکه گاز طبیعی وجود ندارد، بسیار محبوب است. LPG در مصارف خانگی (گرمایش و پختوپز)، صنایع و حتی در برخی خودروها کاربرد دارد. با توجه به آلایندگی کمتر نسبت به بنزین و گازوئیل، LPG به عنوان یک سوخت انتقالی در مسیر گذار به انرژیهای پاک شناخته میشود.
گاز طبیعی مایع یا (LNG) نیز به دلیل قابلیت ذخیرهسازی و حملونقل فشردهتر، کاربردهای گستردهای در صنایع بزرگ و سیستمهای انرژی یافته است.
بی شک، آینده انرژی در دستان سوختهای تجدیدپذیر و پاک است و حرکت به سمت این سوختهای نوین، امری ضروری است که از همین امروز باید آغاز شود تا بتوانیم منابع انرژی پایدارتری را برای نسلهای آینده تضمین کنیم.
توسعه و بهکارگیری سوختهای جایگزین، از سوختهای گازی مانند CNG و LPG گرفته تا سوختهای نوظهوری چون هیدروژن و انواع سوختهای زیستی، ضرورتی انکارناپذیر برای رویارویی با چالشهای زیستمحیطی و تامین پایدار انرژی است. این گذار، که با تکیه بر نوآوریهای فناورانه شتاب گرفته، نویدبخش آیندهای است که در آن وابستگی به سوختهای فسیلی کاهش یافته و دستیابی به منابع انرژی پایدارتر، هدفی دستیافتنی خواهد بود. در این میان، نقش CNG و LPG به عنوان سوختهای انتقالی، در کنار توسعه زیرساختها برای سوختهای نسل جدید، حیاتی است تا بتوانیم این مسیر را با اطمینان بیشتری طی کنیم.
مزیت سوختهای جایگزین در شرایط بحرانی و جنگی
در شرایط پرتنش ژئوپلیتیکی و احتمال بروز درگیریهای نظامی، مسئله امنیت و پایداری تامین انرژی اهمیت دوچندان پیدا میکند. سوختهای جایگزین، به ویژه انواع گازی و زیستی، مزایای فنی و اقتصادی قابل توجهی را در این سناریوها ارائه میدهند.
اتکا صرف به واردات سوختهای فسیلی (نفت و گاز) کشور را در برابر اختلال در زنجیره تامین، تحریمها یا حملات احتمالی به زیرساختهای انتقال، آسیبپذیر میسازد. سوختهای جایگزین که میتوانند در داخل کشور و از منابع داخلی (مانند گاز طبیعی، ضایعات کشاورزی و پسماندها) تولید شوند، وابستگی را کاهش داده و انعطافپذیری شبکه انرژی را افزایش میدهند.
زیرساختهای تولید و توزیع برخی سوختهای جایگزین، مانند CNG و LPG، نسبت به خطوط لوله انتقال نفت و گاز، یا پایانههای واردات LNG، مقاومت و پراکندگی بیشتری دارند. این امر، آنها را در برابر حملات متمرکز، کمتر آسیبپذیر میکند. امکان تبدیل خودروهای موجود به دوگانهسوز (بنزین/CNG یا بنزین/LPG) نیز، در صورت اختلال در تامین بنزین، گزینهای عملیاتی را فراهم میآورد.
فناوریهای تولید بیوگاز و بیودیزل امکان ایجاد واحدهای تولیدی کوچک و پراکنده در نزدیکی محل مصرف (مثلاً مزارع کشاورزی یا مناطق روستایی) را فراهم میکنند. این امر، وابستگی به شبکههای انتقال انرژی متمرکز و بزرگ را کاهش داده و در شرایط بحرانی، اطمینان بیشتری را فراهم میکند.
هرچند سوختهای گازی نیازمند رعایت استانداردهای ایمنی خاص خود هستند، اما در مقایسه با حملونقل مقادیر عظیم بنزین یا گازوئیل از طریق تانکرها یا خطوط لوله، مدیریت ریسک و ایمنی در سیستمهای CNG و LPG در برخی ابعاد میتواند سادهتر باشد.
همچنین، تولید داخلی سوختهای جایگزین، نیاز به واردات سوختهای فسیلی را کاهش داده و موجب صرفهجویی قابل توجهی در هزینههای ارزی کشور میشود. این امر در شرایط جنگی که دسترسی به ارز خارجی محدودتر است، اهمیت اقتصادی بالایی دارد.
از سوی دیگر، قیمت سوختهای فسیلی غالباً تحت تاثیر نوسانات شدید بازارهای جهانی و تنشهای ژئوپلیتیکی قرار دارد. در مقابل، قیمت سوختهای جایگزین داخلی، به ویژه آنهایی که بر پایه منابع در دسترس تولید میشوند، میتواند از ثبات قیمتی بیشتری برخوردار باشد و پیشبینیپذیری اقتصادی را افزایش دهد.
آلودگی هوا ناشی از سوختهای فسیلی نیز، هزینههای هنگفتی را به سیستم بهداشت و درمان تحمیل میکند. کاهش این آلودگی از طریق سوختهای پاکتر، در بلندمدت منجر به صرفهجویی در هزینههای سلامت خواهد شد که در شرایط جنگی، کاهش فشار بر منابع درمانی اولویت ویژهای مییابد.
در مجموع، سرمایهگذاری بر توسعه و استفاده از سوختهای جایگزین، نه تنها یک الزام زیستمحیطی، بلکه یک استراتژی هوشمندانه برای افزایش تابآوری اقتصادی و فنی کشور در برابر بحرانها و شرایط اضطراری محسوب میشود.
