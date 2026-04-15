۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

برگزاری پویش ملی «رویای میناب» در مشهد

مشهد- مدیرعامل مؤسسه فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مفتاح، از برگزاری پویش ملی دانش‌آموزی «رویای میناب» به میزبانی مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فرهادیان اظهار کرد: پویش ملی «رویای میناب» به یاد و احترام کودکان شهید مدرسه میناب برگزار می‌شود و دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه اول سراسر کشور می‌توانند با کمک والدین، آموزگاران و دبیران، آرزوهای کودکان شهید دبستان میناب و نقش آن‌ها را در ساختن ایران بزرگ و سربلند، در قالب نقاشی، تصویرسازی و روایت داستانی خلاقانه به دبیرخانه رویداد ارسال نمایند.

وی تأکید کرد: مهلت ارسال آثار تا ۱۵ خرداد ماه جاری است و به شرکت‌کنندگان منتخب این پویش، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

گفتنی است؛ علاقمندان می توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان بله با آیدی meftahstudio@، ایمیل shohadayeminab@Meftahghaem.ir و یا از طریق پست به نشانی مشهد، بلوار شهید صارمی، بین صارمی ۳۱ و ۳۳، دبستان دخترانه مفتاح، کدپستی: ۹۱۷۸۷۶۶۴۳۷ ارسال نمایند.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با دبیرخانه این رویداد ارتباط برقرار کنند.

