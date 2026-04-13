به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به تمهیدات ویژه ترافیکی در تعطیلات پایانی هفته و همزمانی آن با سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)، از اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تردد در محورهای پرتردد کشور خبر داد.

وی اعلام کرد: تردد موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ تا ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و مسیر تهران–سمنان–مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر استمرار ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین در محور کرج–چالوس افزود: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور همچنان ممنوع است.

وی همچنین از احتمال اعمال محدودیت‌های مقطعی در این محور خبر داد و گفت: در صورت افزایش حجم ترافیک در روزهای دوشنبه تا پنجشنبه (۲۴ تا ۲۷ فروردین)، محدودیت تردد به‌صورت یک‌طرفه مقطعی و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.

سردار کرمی اسد در تشریح محدودیت‌های قطعی محور چالوس در روزهای پایانی هفته اظهار داشت:در روزهای جمعه و شنبه (۲۸ و ۲۹ فروردین)، محدودیت‌های زیر اجرا می‌شود:

از ساعت ۱۱:۰۰ تردد انواع وسایل نقلیه به مقصد چالوس در آزادراه تهران–شمال ممنوع خواهد شد.

از ساعت ۱۲:۰۰ مسیر ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس به‌طور کامل مسدود می‌شود.

از ساعت ۱۴:۰۰ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به‌صورت یک‌طرفه (شمال به جنوب) در خواهد آمد.

این طرح در ساعت ۲۴:۰۰ به پایان رسیده و مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوطرفه می‌شود. در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح زودتر از زمان اعلام‌شده اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه در ادامه به محدودیت‌های محور هراز اشاره کرد و گفت:تردد تمامی تریلرها در این محور همچنان ممنوع است.

همچنین تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و جمعه (۲۵، ۲۶ و ۲۸ فروردین) ممنوع خواهد بود.

در صورت افزایش ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در روزهای سه‌شنبه، جمعه و شنبه (۲۵، ۲۸ و ۲۹ فروردین) در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اعمال می‌شود.

سردار کرمی اسد همچنین درباره محور فشم گفت: در روزهای سه‌شنبه و جمعه (۲۵ و ۲۸ فروردین) از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، محدودیت تردد به‌صورت یک‌طرفه از انتهای محور (محدوده پل حاجی‌آباد یا ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اجرا خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: این محدودیت‌ها با هدف افزایش ایمنی، مدیریت ترافیک و تسهیل در عبور و مرور مسافران اعمال شده و رانندگان باید ضمن برنامه‌ریزی سفر، همکاری لازم را با مأموران پلیس راه داشته باشند.