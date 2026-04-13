به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گئورگی بوریسنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما نگرانی خود را از ادامه درگیری ها در لبنان ابراز می‌ کنیم. مسکو بر لزوم کاهش فوری تنش‌ ها مطابق با توافق آتش‌ بس بین واشنگتن و تهران تأکید می‌کند.

معاون وزیر امور خارجه روسیه سپس ادامه داد: مسکو تأیید می‌ کند که توافق آتش‌ بس باید شامل لبنان نیز باشد. مسکو بار دیگر حمایت قاطع و تزلزل‌ ناپذیر خود را از حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی لبنان اعلام می‌کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌ شود که حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان حتی پس از توقف تجاوز آمریکا علیه ایران که با میانجیگری نخست وزیر پاکستان انجام شد و شامل بیروت نیز بود، کماکان ادامه دارد.