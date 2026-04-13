۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱

انگلیس: توافق آتش‌بس باید شامل لبنان هم شود

یک مقام ارشد انگلیسی بر گنجانده شدن لبنان در توافق آتش‌بس میان ایران و آمریکا تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، هامیش فالکونر وزیر مشاور انگلیس در امور خاورمیانه اعلام کرد: تأکید روشن ما این است که لبنان باید مشمول توافق آتش بس میان ایران و آمریکا شود.

پیش از این اظهارات نیز گئورگی بوریسنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که تأکید مسکو بر این است که توافق آتش‌ بس باید شامل لبنان نیز باشد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌ شود که حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان حتی پس از توقف تجاوز آمریکا علیه ایران که با میانجیگری نخست وزیر پاکستان انجام شد و شامل بیروت نیز بود، کماکان ادامه دارد.

