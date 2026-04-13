به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی عصر دوشنبه در نشست شورای اداری استان که در دانشگاه لرستان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت به‌ویژه شهادت رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: خون پاک شهیدان، سرمایه اجتماعی نظام را چند برابر کرده است. امروز یقین داریم که اراده پولادین ملت ایران، همه توطئه‌های ۴۷ ساله دشمن را خنثی کرده است.

وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، افزود: دشمن با تکیه بر قدرت نظامی خود و رژیم صهیونیستی، نقشه تجزیه ایران، نابودی توان هسته‌ای و موشکی کشور را در سه روز طراحی کرده بود، اما امروز نه‌تنها به اهدافش نرسید، بلکه هیمنه پوشالی اش شکسته شد. هماهنگی دیپلماسی و میدان، رمز اصلی این پیروزی است.

وی با تحسین حضور حماسی مردم در مختلف، خاطرنشان کرد: مردم ما در لحظات بحران، با شعار «داری خوب میزنی» پشتیبان نیروهای مسلح بودند. این سرمایه اجتماعی بزرگترین برگ برنده نظام است.

شاهرخی با تأکید بر تفاوت «مدیریت در شرایط جنگی» با دوران عادی، خطاب به مدیران اجرایی گفت: نوبت برو و بیا تمام شده است. امروز هر مدیر باید خود را سرباز خدمت به مردم بداند. اگر رزمنده با خطر موشک دشمن روبروست، شما هم با همان احساس مسئولیت پای کار مردم باشید. کار شبانه روزی، برخورد عاشقانه و تلاش برای رضایتمندی مردم خط قرمز من است.

شاهرخی با اشاره به شعار سال «اقتصاد مقاومتی؛ وحدت ملی و امنیت ملی» تصریح کرد: فصل‌الخطاب همه مسائل کشور، فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای است. هیچکس حق عقب‌ماندن از علم رهبری یا جلو افتادن از آن را ندارد.

همه دستگاه‌ها موظف به یاری ستاد انتخابات هستند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری انتخابات پیشرو، گفت: با وجود شرایط جنگی، برگزاری انتخاباتی پرشور و رقابتی، مشت محکمی بر دهان دشمنان و تحقق دموکراسی در سخت‌ترین شرایط است. همه دستگاه‌ها موظف به یاری ستاد انتخابات هستند.

استاندار لرستان با تجلیل از همکاری دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی، قضایی و نیروهای مسلح استان، تأکید کرد: توسعه استان تعطیل‌بردار نیست و باید با قدرت دنبال شود.

شاهرخی با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری گفت: درایت و تسلط رهبر عزیزمان در انتخاب شعار اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی بسیار هوشمندانه بود، این شعار، نقشه راه ما در شرایط کنونی است.

توسعه استان تعطیل بردار نیست

شاهرخی با تأکید بر تداوم فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای، گفت: کار توسعه استان تعطیل نیست و نباید باشد. امروز جلسه شورای اداری بود و مسائل ادارات را مطرح کردیم؛ اما امروز جلسه شورا را با محوریت توسعه استان برگزار خواهیم کرد. اجازه ندهیم جنگ و بحران، ما را از مسئولیت اصلی خود یعنی خدمت به مردم و آبادانی استان غافل کند.

وی با تأکید بر لزوم تبعیت محض از فرامین رهبری گفت: در همه مسائل جاری کشور، فصل‌الخطاب فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی است. کسی حق ندارد از علم رهبری عقب بماند که این خسران است و کسی هم حق ندارد جلو بیفتد که اتفاقات ناگوار و هزینه‌ساز در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به جایگاه نماینده ولی فقیه در استان افزود: خدا را شاکریم که در لرستان از وجود نماینده معظم ولی فقیه، حجت‌الاسلام شاهرخی، برخورداریم که مسیر را به درستی تحلیل، تفسیر و شفاف سازی می‌کنند.

انتخابات یازدهم؛ شگفتانه برای دشمن

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری انتخابات پیشرو تصریح کرد: ما انتخابات یازدهم را در پیش داریم. وزارت کشور مصمم به برگزاری آن است، مگر اینکه برآیند اتفاقات پیشرو طور دیگری باشد که فعلاً چیزی اعلام نشده است. ما باید به دنبال مشارکت حداکثری مردم باشیم.

شاهرخی با بیان اینکه برگزاری انتخابات پرشور در زمان جنگ، یک شگفتانه برای دشمن است، گفت: تحقق دموکراسی در سختترین شرایطی که یک کشور میتواند داشته باشد، یعنی در زمان جنگ، نشاندهنده عظمت این ملت است. حضور پای صندوقهای رأی، تحکیم قانون اساسی، تکریم جایگاه مردم و واگذاری امور به خودشان است.

وی از عموم مردم قدردانی کرد و افزود: از مردم عزیزمان سپاسگزاریم که در همه عرصه‌ها حضور معنادار دارند. امیدواریم در انتخابات نیز چنین حضور پرشکوهی رقم بخورد. همه دستگاهها موظف به یاری و کمک به ستاد انتخابات هستند.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: بحث توسعه استان، اعتبارات، شیوه کار دستگاه‌ها و فعال نگه داشتن پروژه‌های عمرانی استان را در جلسه بعدازظهر امروز شورای برنامه‌ریزی استان به‌طور مفصل پیگیری خواهیم کرد.

وظیفه مضاعف مدیران در شرایط جنگی

شاهرخی گفت: مردم ما با اعتقاد زیر بمباران به خیابان آمدند. در تهران، هنگام راهپیمایی، کنار خیابان خانمی به شهادت رسید، اما مردم نه‌تنها پراکنده نشدند، بلکه مشوق نیروهای مسلح شدند و فریاد زدند «داری خوب میزنی» کجای دنیا چنین مردمی سراغ دارید؟

استاندار لرستان با تأکید بر وظیفه مضاعف مدیران در شرایط جنگی، افزود: در شرایط عادی وظیفه داریم، در شرایط جنگی وظیفه مضاعف داریم. شاید قیاس مناسبی نباشد، اما بدانید کسی که دارد موشک پرتاب می‌کند، خدمتی انجام می‌دهد. نوع خدمت شما در اداره هم کمتر از پرتاب موشک نیست. با همان احساس مسئولیتی که رزمنده در لحظه شلیک دارد، به سمت خدمت به مردم بروید.

شاهرخی با بیان اینکه مردم، رزمندگان جبهه داخلی هستند، تصریح کرد: ما باید خودمان را فدایی مردم کنیم. کار شبانه‌روزی برای مردم خط قرمز من است. با تدابیر دولت و نیروهای مسلح، جلسه امنیت داریم، اما اگر رصدها تشدید شد، جان مردم را اعلام میکنیم. در جهت رضایتمندی مردم، خبرهایی خوشایند از نوکری مردم منتشر کنید.

وی با انتقاد از رویکرد «امروز برو، فردا بیا» در مدیریت تأکید کرد: نوبت شیفتگی به خدمت است، نه تشریفاتی اداری. من از هیچ مدیری قبول نمیکنم که زیرمجموعه‌اش احساس کند در شرایط عادی کار می‌کند. شما در دوران جنگ مدیریت می‌کنید؛ مدیری که متوجه این موضوع نباشد،جایش اینجا نیست.

برخورد خالصانه با مردم، رمز عبور از بحران

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: برخوردها باید پر از محبت، دوستی و عشق به مردم باشد. ما وظیفه داریم خود را نوکر مردم بدانیم. این مردم در ۴۷ سال گذشته از کودتا، جنگ و تحریم عبور کردهاند و امروز قویتر از اول ایستادهاند. پاسداری از این سرمایه اجتماعی، بزرگترین رسالت ماست.

شاهرخی با تأکید بر تفاوت بنیادین «مدیریت جنگی» با دوران عادی، گفت: بسیاری از مدیران در شرایط عادی آمدند، مدیریت کردند و رفتند؛ اما شما دورانی را مدیریت می‌کنید که برای خیلی‌ها اتفاق نیفتاده است. مدیریت زمان جنگ متفاوت است. ما در دوران دفاع مقدس ۸ سال جنگیدیم؛ امروز هم باید متفاوت عمل کنید. شبانه‌روزی باشید.

وی با طرد هرگونه بهانه‌تراشی درباره سختی کار، افزود: بازرسان ویژه من اختیار تشویق فوق‌العاده دارند. امیدوارم روزی نرسد که من مجبور شوم بگویم فلانی باید فوری اخراج شود.