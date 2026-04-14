عسکری: اقدامات پیشگیرانه در گلستان، خسارات سیلاب را کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد عسکری شامگاه سه‌شنبه در جلسه فوق‌العاده ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان گلستان اظهار کرد: با تخصیص و پرداخت بخشی از اعتبارات مورد نیاز، اجرای طرح‌های آبخیزداری و همچنین لایروبی رودخانه‌ها با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد که نقش مهمی در پیشگیری از خسارات آتی دارد.

در ادامه معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نیز با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته‌شده برای حمایت از کشاورزان آسیب‌دیده گفت: خسارت‌های واردشده به بخش کشاورزی از طریق بیمه محصولات کشاورزی و یا محل اعتبارات مدیریت بحران جبران خواهد شد.

نیازی با تأکید بر لزوم اقدامات زیرساختی افزود: لایروبی رودخانه‌های اصلی از جمله اولویت‌های مهم برای کاهش خطرات سیلاب در آینده است و باید با جدیت دنبال شود.

همچنین مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی کشور از پوشش کامل بیمه‌ای مزارع گندم خبر داد و گفت: دولت تمامی مزارع گندم کشور را تحت پوشش بیمه قرار داده است.

باباخانی در ادامه اظهار کرد: کشاورزان گندم‌کار هیچ‌گونه حق بیمه‌ای پرداخت نمی‌کنند و در صورت بروز خسارت، تمامی زیان‌های احتمالی از سوی صندوق بیمه جبران خواهد شد.