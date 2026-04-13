۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۹

وقوع حریق در بازار شافعی شهر درگهان قشم

قشم- گزارش‌های اولیه حاکی از وقوع آتش‌سوزی مجتمع شافعی شهر درگهان واقع در جزیره قشم است .

به گزارش خبرگزاری مهر، این حادثه ساعاتی پیش در یکی از پاساژهای بازار قدیم درگهان آغاز شد و به‌سرعت به واحدهای تجاری مجاور سرایت کرد. شاهدان عینی از گسترش سریع آتش به دلیل وجود اجناس قابل اشتعال در مغازه‌ها خبر می‌دهند.

بر اساس اطلاعات اولیه، نیروهای آتش‌نشانی و امدادی بلافاصله پس از اطلاع از حادثه در محل حاضر شده و عملیات مهار آتش را آغاز کرده‌اند. تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش بیشتر حریق به سایر بخش‌های بازار همچنان ادامه دارد.

هنوز گزارشی رسمی از میزان خسارات مالی و احتمال تلفات جانی منتشر نشده است، اما برخی منابع محلی از وارد آمدن خسارات به چندین واحد تجاری خبر می‌دهند.

علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است و مسئولان مربوطه اعلام کرده‌اند اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6800348

