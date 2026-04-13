به گزارش خبرنگار مهر، محسن ایزدبخش بعد از ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی تامین نیازهای اردوی تیم ملی پاراتکواندو به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان سمنان میزبانی اردوهای تیم‌های ملی را نشانه‌ای از آمادگی و ظرفیت بالای سمنان و شاهرود دانست و تأکید کرد: جامعه ورزش ایران در سخت‌ترین شرایط نیز با قدرت در مسیر افتخارآفرینی حرکت می‌کند.

وی افزود: با همدلی و همراهی تمامی عوامل، استان سمنان آمادگی کامل برای میزبانی اردوهای تیم‌های ملی، به‌ویژه در رشته‌هایی که ورزشکاران عضو تیم ملی یا اردوهای آماده‌سازی هستند، دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان با اشاره به روند برنامه‌ریزی برای برگزاری اردوی پاراتکواندوی ایران در استان با برگزاری جلسات متعدد حضوری، وبیناری و هماهنگی‌های گسترده با مسئولان در تهران و استان، تمامی مقدمات لازم فراهم شد و علی‌رغم برخی چالش‌ها و شرایط خاص، با لطف خدا و حمایت مسئولان، این میزبانی به بهترین شکل محقق شد.

ایزدبخش افزود: در حال حاضر سمنان میزبان اردوی تیم ملی پاراتکواندو و شهرستان شاهرود میزبان اردوی تیم ملی هندبال بانوان است، تصریح کرد: این اتفاق نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در حوزه زیرساختی و مدیریتی است و ما تلاش می‌کنیم این روند را با قدرت ادامه دهیم.

وی در ادامه با تأکید بر نقش ورزش در نمایش اقتدار ملی خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور با چالش‌های مختلفی روبه‌رو است، افتخارآفرینی ورزشکاران در میادین بین‌المللی ارزش دوچندانی دارد و به اهتزاز درآمدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی، پیام روشنی از همبستگی، غیرت و توانمندی ملت ایران به جهان مخابره می‌کند.