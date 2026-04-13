حضور پرشور مردم بیجار در شب شهادت امام صادق (ع) زیر بارش برف

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شب شهادت امام جعفر صادق (ع)، شامگاه دوشنبه مردم شهرستان بیجار با حضور در میدان شهید رحمانی، صحنه‌ای از همدلی و ارادت به اهل بیت (ع) را به نمایش گذاشتند.

در این مراسم، جمع زیادی از اقشار مختلف مردم با وجود سرمای شدید و بارش برف، در این اجتماع معنوی شرکت کردند و جلوه‌ای از پایبندی به ارزش‌های دینی و انقلابی را به تصویر کشیدند.

حاضران در این آیین با گرامیداشت این مناسبت، بر تداوم مسیر ولایت‌مداری و پاسداشت شعائر اسلامی تأکید کردند.

این حضور گسترده در شرایط جوی نامساعد، نشان‌دهنده روحیه ایستادگی، انسجام و ارادت عمیق مردم بیجار به اهل بیت (ع) و ارزش‌های اسلامی بود.