اذعان ریچارد هاس به پیروزی راهبردی ایران در جنگ با واشنگتن و تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر، «ریچارد هاس» رئیس سابق شورای روابط خارجی آمریکا با اشاره به تنش های جاری در منطقه، به دست برتر ایران در آن اشاره کرد و گفت: ایران از نقطه نظر راهبردی در جنگ با آمریکا و اسرائیل پیروز خارج شده است.

وی با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز، اظهار داشت که تسلط ایران بر این گذرگاه راهبردی موجب کاهش اثرگذاری فشارهای اقتصادی علیه این کشور شده است.

هاس همچنین خاطرنشان کرد که ایران به این جمع‌بندی رسیده که کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و در چنین شرایطی بازگشت به وضعیت پیشین دیگر امکان‌پذیر نیست.

به گفته وی این تحولات موجب شده که شرایط فعلی نسبت به پنج یا شش هفته گذشته برای طرف مقابل نامطلوب‌تر باشد.

رئیس پیشین شورای روابط خارجی آمریکا در ادامه تأکید کرد که رویکرد مناسب در قبال ایران نباید مبتنی بر اقدام علیه این کشور باشد، بلکه باید به‌ سوی تعامل و همکاری با تهران حرکت کرد.