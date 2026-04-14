۲ تن چوب قاچاق در برخوار کشف شد

سرهنگ مهدی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی برخوار با همکاری اداره منابع طبیعی و در راستای حفاظت از عرصه‌های ملی، طی یک هفته گذشته اقدامات اطلاعاتی، کنترلی و عملیاتی را به‌ویژه در مناطق حبیب‌آباد و کمشچه اجرا کردند.

وی افزود: با اجرای این طرح، در مجموع ۲ تن و ۲۳۰ کیلوگرم چوب طاق فاقد مجوز حمل کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان برخوار تصریح کرد: در این رابطه شش نفر شناسایی و دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ کریمی با تأکید بر استمرار برخورد با هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی خاطرنشان کرد: پلیس با همکاری دستگاه‌های مرتبط، مقابله با قاچاق چوب و تخریب منابع ملی را با جدیت و بدون اغماض ادامه خواهد داد.