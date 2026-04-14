  1. استانها
  2. اصفهان
۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۴

۲ تن چوب قاچاق در برخوار کشف شد

۲ تن چوب قاچاق در برخوار کشف شد

اصفهان – فرمانده انتظامی برخوار از اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق چوب و فرآورده‌های جنگلی خبر داد و گفت: مأموران پلیس در جریان این طرح موفق به کشف ۲ تن چوب قاچاق شدند.

سرهنگ مهدی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی برخوار با همکاری اداره منابع طبیعی و در راستای حفاظت از عرصه‌های ملی، طی یک هفته گذشته اقدامات اطلاعاتی، کنترلی و عملیاتی را به‌ویژه در مناطق حبیب‌آباد و کمشچه اجرا کردند.

وی افزود: با اجرای این طرح، در مجموع ۲ تن و ۲۳۰ کیلوگرم چوب طاق فاقد مجوز حمل کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان برخوار تصریح کرد: در این رابطه شش نفر شناسایی و دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ کریمی با تأکید بر استمرار برخورد با هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی خاطرنشان کرد: پلیس با همکاری دستگاه‌های مرتبط، مقابله با قاچاق چوب و تخریب منابع ملی را با جدیت و بدون اغماض ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6800579

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها