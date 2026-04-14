۷۷ درصد حجم سدهای هرمزگان پُر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید عیدانی اظهار کرد: مجموع وضعیت سدهای استقلال، سرنی، جگین، شمیل و نیان هم‌اکنون مطلوب ارزیابی می‌شود که این ذخیره آبی نقش مهمی در تامین آب استان در ماه‌های آینده خواهد داشت.

وی یادآور شد: حجم آب ذخیره‌شده در سد استقلال میناب با رسیدن به ۱۷۸ میلیون مترمکعب، اکنون ۷۴ درصد ظرفیت مخزن را پوشش می‌دهد و همچنان سیلاب‌های ورودی به این سد در حال افزایش است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان اظهار کرد: ظرفیت کامل سد استقلال ۲۴۰ میلیون مترمکعب است و بارندگی‌های اخیر نقش موثری در بهبود وضعیت این سد راهبردی داشته است؛ موضوعی که می‌تواند تامین آب آشامیدنی شرق هرمزگان و شهرستان میناب را در ماه‌های پیش‌رو تقویت کند.

عیدانی با اشاره به تاثیر بارندگی‌های اخیر بر منابع آبی و سدهای حیاتی استان اظهارکرد: با تداوم ورودی روان‌آب‌ها، حجم آب ذخیره‌شده در سدهای هرمزگان افزایش یافته و سد جگین با ۱۹۱.۵ میلیون مترمکعب آب، امسال به تراز ۱۰۰ درصدی رسیده است و در شرایط پایدار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان همچنین به شرایط سد سرنی اشاره و تصریح کرد: اکنون ۳۳ میلیون مترمکعب آب در این سد ذخیره شده که معادل ۵۴ درصد پرشدگی مخزن است.

عیدانی درباره وضعیت سدهای شمیل و نیان نیز بیان کرد: حجم ذخیره آب در این سدها ۲۹ میلیون مترمکعب است که ۴۴ درصد مخزن را شامل می‌شود.

وی تاکید کرد: رصد مستمر وضعیت روان‌آب‌ها، مدیریت مخازن و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری بهینه از منابع آب سطحی استان با جدیت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای قرار دارد.

عیدانی با تاکید بر اهمیت سدهای استان در تامین آب آشامیدنی، بخش کشاورزی و صنایع، ابراز امیدواری کرد: تداوم شرایط جوی مناسب بتواند ذخایر آبی استان را به سطحی مطمئن و پایدار برساند.