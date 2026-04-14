جهشی بزرگ در فرآیند تولید دارو و مواد شیمیایی پیچیده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، «شیمیِ کلیک سه‌گانه» یک روش پیشرفته در شیمی است که امکان انجام سه واکنش هم‌زمان روی یک مولکول را فراهم می‌کند. این روش با استفاده از پلتفرم‌های سه‌گانه، امکان ایجاد مولکول‌های پایدار در سه موقعیت مختلف را فراهم می‌آورد.

تیم تحقیقات شیمی دانشگاه علوم توکیو توانسته است واکنش‌های متوالی روی گروه‌های عاملی مختلف تراژولن انجام دهد و از آن برای ساخت داروهای جدید استفاده کند. این دستاورد می‌تواند در توسعه داروهای مهندسی‌شده و درمان بیماری‌های دشوار کمک کند.

تراژولن یک ترکیب شیمیایی حلقوی است که از پنج اتم شامل سه اتم نیتروژن و دو اتم کربن تشکیل شده است. این ترکیب دارای آرایه‌ای از ایزومرها و ساختارهایی است که بسته به نوع آرایش و جفت‌شدگی در حلقه تفاوت دارند. این تراژولن‌ها به دلیل پایداری بالا و توانایی تشکیل پیوندهای قوی با مولکول‌های زیستی، کاربردهای گسترده‌ای در صنایع «داروسازی»، «زیست فناوری» و «شیمی‌درمانی» پیدا کرده‌اند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه جزئیات بیشتر به متن این مقاله مراجعه کنند.