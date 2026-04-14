پایداری کامل شبکه ارتباطی اردبیل با اجرای اقدامات پیشگیرانه در جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قادر سیمزن، سرپرست ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل؛ اعلام کرد: بر اساس دستورالعملهای ابلاغی، حضور ۵۰ درصدی کارکنان، لغو مرخصیها و استقرار مستمر مدیریت در محل ادارهکل در دستور کار قرار گرفت و حفاظت فیزیکی اماکن، تست تجهیزات ایمنی و شناسایی تهدیدات با مشارکت واحد حراست با جدیت دنبال شد.
وی افزود: پایداری ارتباطات استان بهصورت مستمر رصد میشود و در همین راستا، واحد مانیتورینگ و سامانههای سوپروایزری به مکانهای ایمن منتقل شد و لینکهای ارتباطی جایگزین از طریق فیبر نوری پیشبینی شد. همچنین تیمهای عملیاتی رفع خرابی بههمراه تجهیزات مورد نیاز، سوخت ایستگاهها و دیزلژنراتورها در آمادگی کامل قرار دارند.
رصد میدانی خدمات و شناسایی چالشها
سیمزن ادامه داد: در طول جنگ تحمیلی سوم جلسات هماهنگی با نمایندگان مجلس، مدیران شهری و اعضای نظام مهندسی ساختمان و رایانهای برگزار شد و بازدیدهای میدانی از خدمات پستی، مخابراتی، دفاتر پیشخوان، پستبانک و پروژههای حوزه ICT در تمامی شهرستانها انجام گرفت. همچنین وضعیت دسترسی اینترنت در حوزههای درمان، آموزش و کسبوکار بهصورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت.
وی تأکید کرد: در طول ۴۰ روز جنگ هیچگونه خسارت یا اصابتی به مراکز و تجهیزات حوزه فاوا در استان گزارش نشد، اما چالشهایی از جمله کمبود تجهیزات پشتیبان برق، قطعی تلفن ثابت هنگام قطع برق و مشکلات نقدینگی برخی باجههای روستایی شناسایی شد و اقدامات لازم برای رفع آنها در حال انجام است.
سرپرست ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل؛ در پایان گفت: با همکاری استانداری، فرمانداریها و شورای پدافند غیرعامل استان، حفظ پایداری شبکه و ارائه بیوقفه خدمات به مردم بهعنوان اولویت اصلی دنبال میشود.
نظر شما