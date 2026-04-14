سفیر ایران در پکن: چین هیچ سلاحی به ایران نداده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، ادعای واشنگتن درباره تسلیح ایران از سوی پکن را رد کرد و گفت هیچ‌گونه انتقال تسلیحاتی از چین به ایران صورت نگرفته است.

وی با اشاره به رویکرد سیاست خارجی چین افزود: سیاست پکن روشن است و بر مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و حمایت از چندجانبه‌گرایی استوار است.

رحمانی فضلی همچنین با تأکید بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای اظهار داشت: ایران بر ضرورت تقویت روابط میان کشورهای حوزه خلیج فارس تأکید دارد.

سفیر ایران در پکن تصریح کرد: اگر ایالات متحده قصد بیان مواضع خود را دارد، باید این موضوع را در چارچوب مذاکرات مطرح کند، نه از طریق تشدید تنش‌های نظامی.