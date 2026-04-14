دستگیری باند توزیع مواد مخدر در جاده بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران جان‌برکف پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی ویژه، موفق به شناسایی و انهدام یک باند حرفه‌ای تهیه و توزیع مواد مخدر شدند. این باند که با همدستی یک خانم، اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر از نوع شیشه از یکی از استان‌های مرکزی به مقصد شهرستان‌های بروجرد و دورود در استان لرستان می‌کردند، پس از بررسی‌های اطلاعاتی لازم، هدف عملیات پلیس قرار گرفتند.

در یک عملیات مشترک و هماهنگ با پلیس شهرستان بروجرد، یک دستگاه خودروی پراید که در حال انتقال محموله مواد مخدر بود، متوقف و در بازرسی از آن، مقدار ۱۱ کیلوگرم و ۳۷۰ گرم ماده مخدر از نوع شیشه کشف شد. در این عملیات، دو نفر شامل یک زن و یک مرد که اعضای اصلی این باند بودند، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

پلیس لرستان تأکید کرد که تلاش برای برخورد با سوداگران مرگ و پاک‌سازی جامعه از لوث وجود مواد مخدر با قاطعیت ادامه خواهد داشت.