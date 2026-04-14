به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در نشست با اعضای هیئتمدیره و بازرسان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، اظهار داشت: اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، بدون دریافت هیچ هزینهای و بهصورت کاملاً معاضدتی، بخش قابلتوجهی از واحدهای صنعتی و تجاری آسیبدیده از جنگ رمضان را بازدید و نظرات کارشناسی خود را ارائه کردهاند.
وی، با قدردانی از اقدام معاضدتی کارشناسان، اظهار کرد: در این جلسه پیرامون کارشناسی اماکن آسیبدیده از جنگ ترکیبی آمریکا و رژیم صهیونیستی بحث و تبادل نظر شد.
مجیدی با اشاره به ظرفیت بالای مرکز کارشناسان برای موضوع طراحی و نظارت بر ساختمانهای آسیبدیده از جنگ، تصریح کرد: مقرر شد لیست مهندسینی که همزمان کارشناس رسمی دادگستری و عضو نظاممهندسی هستند، در اختیار ما قرار گیرد تا از ظرفیت این عزیزان برای بازسازی مناطق آسیبدیده استفاده کنیم.
وی با تأکید بر ساماندهی امور کارشناسی در شهرداریها و کمیسیون ماده ۱۰۰، گفت: تصمیم گرفته شد که در موضوعاتی نظیر تعیین ارزش سرقفلی و همچنین بررسی استحکام بنا، صرفاً از کارشناسانی استفاده شود که موردتأیید مرکز کارشناسان و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان لرستان هستند.
