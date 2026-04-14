۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

بیش از ۱۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر در ارومیه کشف شد

بیش از ۱۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر در ارومیه کشف شد

ارومیه - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی آذربایجان غربی از کشف ۱۲ کیلو و ۷۰ گرم انواع مواد مخدر و دستگیری ۳ قاچاقچی در شهر ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی استان از کشف ۱۲ کیلو و ۷۰ گرم انواع مواد مخدر و دستگیری ۳ نفر قاچاقچی در شهر ارومیه، خبر داد.افزود: با تلاش شبانه روزی سربازان گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر استان؛ و بازرسی از ۴ باب منزل و یکدستگاه خودرو، ۳ نفر قاچاقچی و ۳ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر و ۱۲ ویلو و ۷۰ گروم مواد مخدر کشف شد.

وی با مواد با بیان اینکه یکدستگاه خودرو توقیف و متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند، به عزم جدی پلیس در مقابله با پدیده خانمان سوز مواد مخدر تاکید و ضمن تشکر از همکاری مردم با پلیس، از آن‌ها خواست که هر گونه اخبار و اطلاعات خود پیرامون موضوعات امنیتی را از طریق تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

