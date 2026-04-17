صدور هشدار زرد هواشناسی آذربایجان غربی؛ موج بارشی در راه است

محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: استقرار الگوهای پایدار طی دیروز، جوی بدون بارش و پدیده های مهم جوی را به دنبال داشت که تنها در برخی ساعات شاهد وزش باد و افزایش ابر در سطح استان بودیم.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین نقشه های هواشناسی و خروجی مدل ها کماکان انتظار می رود تا ساعات ظهر فردا شنبه جوی بدون بارش و نسبتا پایدار حاکم باشد که در برخی ساعات وزش باد و افزایش ابر تنها پدیده قابل توجه خواهد بود.

قربانپور گفت: از بعد از ظهر فردا و پیرو هشدار هواشناسی سطح زرد با فعالیت امواج تراز میانی جو شاهد شکل گیری ناپایداریهای جوی به شکل رگبار باران در مناطق مستعد بارش تگرگ توام با رعد و برق خواهیم بود.

وی اضافه کرد: این سامانه سبب آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن رودخانه ها به ویژه رودخانه های فصلی و مسیلها، کاهش دید بواسطه مه گرفتگی و اختلال در ترددهای جاده ای خواهد شد.

قربانپور گفت: همچنین از فردا شنبه بر سرعت وزش باد افزوده خواهد شد و در برخی ساعات وزش باد نسبتا شدید، احتمال خسارت به سازه های سبک و تابلوهای تبلیغاتی را بالا خواهد برد. ناپایداریهای جوی تا اواسط هفته آینده در سطح استان ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: بررسی الگوهای دمایی حاکی از افزایش دما در روزهای آتی است، در طی ۲۴ ساعت گذشته و براساس آمار دریافتی از ایستگاه های هواشناسی، شهرستان شهرستانهای نقده و پلدشت با ثبت بیشینه دمای ۱۷.۶، گرم ترین و شهرستان چالدران با کمینه دمای منفی ۰.۵ سردترین نقاط استان گزارش شدند.