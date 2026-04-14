امنیت مرزها مرهون جانفشانی مرزبانان است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر سه شنبه در جریان سفر به مناطق مرزی شمال‌غرب استان و بررسی مسائل عشایر، با حضور در جمع نیروهای مرزبانی و بسیجیان مستقر در نوار مرزی، از نزدیک در جریان وضعیت این مناطق قرار گرفت.

وی در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای مستقر در مرز اظهار کرد: امنیت پایدار در این مناطق نتیجه فداکاری و حضور مستمر نیروهایی است که در شرایط سخت و دور از مرکز، مسئولیت حفاظت از مرزها را بر عهده دارند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت نقش مرزبانان افزود: این نیروها از سرمایه‌های ارزشمند کشور به شمار می‌روند و نقش مهمی در ایجاد آرامش و امنیت برای ساکنان مناطق مرزی ایفا می‌کنند.

وی ادامه داد: مرزهای مشترک با اقلیم کردستان عراق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تلاش نیروهای مستقر در این مناطق، تضمین‌کننده ثبات و امنیت در این نواحی است.

در این بازدید، نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در جمع نیروهای مرزی، از خدمات آنان تقدیر کرد و بر نقش مهم این نیروها در حفظ امنیت منطقه تأکید کرد.

حبیبی در پایان با تأکید بر حمایت از نیروهای مرزی گفت: مسئولان همواره پشتیبان تلاش‌های این عزیزان هستند و تقویت زیرساخت‌ها و امکانات در این مناطق در دستور کار قرار دارد.