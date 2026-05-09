به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در نشست کارگروه ویژه مرز با اشاره به برخی مشکلات گزارش‌شده در حوزه تجارت خارجی گفت: در مواردی تجمع کامیون‌ها و ترافیک سنگین در مرزها مشاهده شده که نیازمند بررسی دقیق و اصلاح روند مدیریت است.

وی با تأکید بر نقش فرمانداران شهرستان‌های مرزی در نظارت مستقیم بر امور افزود: لازم است در صورت بروز هرگونه خلل، موضوع به‌صورت شفاف اعلام شود تا دستگاه‌های مسئول نسبت به رفع آن اقدام کنند.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، نظامی و امنیتی باید در بالاترین سطح قرار گیرد تا مسیر صادرات هموار شود و فعالیت صادرکنندگان با مانع اداری مواجه نشود.

حبیبی با اشاره به نمونه‌هایی از مشکلات ایجادشده در فرآیند صادرات برخی محصولات، اظهار داشت: ناهماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند موجب اختلال در روند فعالیت‌ها شود و باید از تکرار چنین مواردی جلوگیری کرد.

وی تأکید کرد: هدف استان توسعه ظرفیت‌های صادراتی و بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های مرزی است و نباید بروکراسی یا کمبود هماهنگی مانع استفاده از این ظرفیت‌ها شود.

استاندار کرمانشاه در پایان مرزها و بازارچه‌های مرزی را از ارکان مهم اقتصاد استان دانست و گفت: پویایی این نقاط در گرو همکاری کامل گمرک، مرزبانی و سایر دستگاه‌های مستقر در مرز و حذف ترافیک‌های غیرضروری است.