به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مطبوعاتی کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در ویتنام با خبرنگاران رسانه های ویتنام برگزار شد.



در کنفرانس خبری که در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در هانوی – ویتنام برگزار گردید، با حضور خبرنگاران رسانه‌های اصلی این کشور جنوب شرق آسیا، چهلمین روز شهادت مقام معظم رهبری و سایر شهدای والامقام کشور گرامی داشته شد و بر ادامه راه ایشان در دفاع از کشور و مقاومت قاطعانه در برابر تجاوز وحشیانه بیگانان تاکید به عمل آمد.

در این نشست که مورد استقبال تعداد قابل توجهی از خبرنگاران رسانه های اصلی و معتبر ویتنام قرار گرفت، میر علی محمدی کاردار کشورمان در هانوی با اشاره به خط و مشی مدبرانه رهبر معظم انقلاب در مدیریت مسیر حرکت جمهوری اسلامی طی چند دهه، محبوبیت فوق العاده ایشان در میان ایرانیان و بسیاری از مردم جهان، جایگاه برجسته ایشان در میان علمای جهان اسلام، مخالفت ایشان با ظلم و ستم و مقاومت و استواری برای دستیابی به حقوق ملت ایران، بر صیانت از راه و مسیر ایشان تاکید کرد و اظهار داشت: علیرغم تمام برنامه‌ریزی و توطئه‌های دشمنان ایران برای توسل به تروریسم دولتی در مورد ایشان و گروهی از رهبران سیاسی و نظامی کشور و پیش بینی نابودی نظام سیاسی ایران و همچنین علیرغم سرمایه‌گذاری گسترده روی آشوب افکنی و تجهیز مزدوران خارجی به منظور نابودی ایران، تمامی این توطئه‌ها با حضور مستمر مردم ایران در خیابانها طی 40 روز گذشته و تدوام حمایت از دولت خود و مخالفت با متجاوزین، خنثی شده و ایران اکنون در حال دستیابی به پیروزی و شکست کامل متجاوزین است.

وی با اشاره به بدبینی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعهد آمریکا و رژیم صهیونیستی به مسیر دیپلماتیک، در نتیجه سوابق سیاه این دو در سوء استفاده از گفتگوهای سیاسی و بی تفاوتی نسبت به تعهدات قبلی و نیز تجاوزات مکرر آنها از تمامی قوانین و مقررات بین المللی، اظهار داشت: علیرغم این سوابق تیره و تاریک، جمهوری اسلامی با هدف ارسال پیام به جامعه بین المللی و نشان دادن علاقمندی خود به صلح و آرامش در جامعه جهانی، مجددا وارد گفتگوهای دیپلماتیک شد و انتظار دارد که جهان متوجه هزینه های گزاف ایران برای نشان دادن حسن نیت خود به جهان و خنثی کردن توطئه های مخالفان برای مقصر جلوه دادن ایران باشد.

کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در ویتنام، افزود: ایران اکنون از کشورهای مترقی می خواهد که به صف رو به رشد مخالفین این تجاوز بپیوندند و به صراحت تجاوزگری های بی پایان آمریکا و رژیم صهیونیستی و جنایات جنگی آنها را محکوم نمایند و خواستار توقف آنها شوند.

میر علی محمدی با اشاره به اظهارات قبلی مقامات آمریکا درباره تعرض به خاک سایر کشورها، از جمله متحدان خود در اروپا و قاره آمریکا و نیز اظهارات آنها در تمایل به بازگشت به عصر استعمار، اظهار داشت: تجاوز کنونی به ایران یک تلاش برای به عقب برگرداندن تاریخ و شروع مجدد استعمار است.

وی گفت: منافع جهان در مخالفت دسته جمعی با این رویکرد ضد بشری و جلوگیری از موفقیت کسانی است که از جنگ و خونریزی نفع می‌برند و همواره ریشه بی‌ثباتی در جهان بوده‌اند.

کاردار کشورمان درباره مشکلات کشورهای وارد کننده نفت و افزایش قیمت‌های جهانی انرژی و اخبار مربوط به بسته شدن تنگه هرمز، اظهار داشت: ریشه تمامی این مشکلات تاسف بار تجاوز بی‌دلیل آمریکا و رژیم صهیونیستی است و نباید اجازه داد آنها ایران را مقصر وضع کنونی جلوه دهند.

وی گفت: ایران تنها در حال دفاع از آب های سرزمینی خود و ممانعت از سوء استفاده از تنگه هرمز برای نقل و انتقال تسلیحات برای استفاده در تجاوز علیه خاک ایران است.

وی در پایان تاکید کرد: تنگه هرمز در داخل آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد و مطابق قوانین بین‌المللی ایران حق دارد در زمان جنگ قوانین و مقررات ویژه‌ای را برای تضمین امنیت ملت ایران به کار بگیرد تا مانع تهدید امنیت خود از این طریق گردد.