به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد حسینی طایفه، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان گیلان، با اعلام این خبر گفت: همزمان با اوجگیری فصل مهاجرت پرندگان آبزی و کنارآبزی، گروهی از فلامینگوهای مهاجر در مسیر کوچ سالانه خود وارد تالاب بینالمللی و پارک ملی بوجاق شدهاند.
وی افزود: ورود فلامینگوهای مهاجر به تالاب بوجاق نشاندهنده شرایط مطلوب زیستمحیطی این پهنه آبی و استمرار نقش حیاتی آن در چرخه مهاجرت پرندگان است.
حسینی طایفه تأکید کرد: پایشهای میدانی کارشناسان یگان حفاظت و محیطبانان حاضر در منطقه، ورود دستههای متعدد فلامینگو به محدوده پارک ملی بوجاق را تأیید کرده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست گیلان افزود: تالاب بینالمللی بوجاق به دلیل تنوع زیستی غنی، دسترسی مناسب به منابع غذایی، امنیت اکولوژیکی و وضعیت پایدار کیفیت آب، هر سال میزبان انواع پرندگان مهاجر از جمله فلامینگو، انواع کاکاییها، حواصیلها و پرندگان کنارآبزی است.
به گفته او، استمرار حفاظت، جلوگیری از هرگونه مزاحمت انسانی و مدیریت صحیح زیستگاهها از مهمترین عواملی بوده که شرایط امن و پایدار را برای پذیرش پرندگان مهاجر فراهم کرده است.
حسینی طایفه با اشاره به اهمیت بوجاق در شبکه تالابهای بینالمللی کشور گفت: تالاب بوجاق یکی از مهمترین نقاط توقف پرندگان مهاجر در مسیر اصلی مهاجرت در شمال کشور است و حضور فلامینگوها بار دیگر اهمیت بیبدیل این منطقه را در چرخه طبیعی پرندگان مهاجر برجسته میکند.
وی ضمن قدردانی از تلاش محیطبانان و نیروهای حفاظتی، از شهروندان و گردشگران خواست در زمان بازدید از مناطق پیرامونی تالاب، از ایجاد هرگونه مزاحمت برای پرندگان خودداری کرده و قوانین و توصیههای محیطزیستی را رعایت کنند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست گیلان در پایان یادآور شد: پایشهای منظم، کنترل ترددها، و حفاظت از زیستگاههای حساس از اولویتهای اصلی ادارهکل است و روند مهاجرت فلامینگوها و سایر گونهها در روزهای آینده با دقت بیشتری رصد خواهد شد.
