لایق: سرشماری بهاره قرقاول در شهرستان رازوجرگلان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، روح‌الله لایق از آغاز سرشماری بهاره قرقاول در شهرستان رازوجرگلان خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این سرشماری همه ساله در دو مرحله‌ی بهاره و پاییزه انجام می‌شود، گفت: در فصل بهار، با توجه به شروع فصل جفت‌گیری قرقاول و آوازخوانی جنس نر، کارشناسان و محیط‌بانان پیش از طلوع آفتاب در زیستگاه‌های احتمالی حضور یافته و با استفاده از ثبت صدا و مشاهده مستقیم اقدام به سرشماری می‌کنند.

لایق افزود: صدای قرقاول نر در این فصل یکی از مؤثرترین شاخص‌ها برای شناسایی و شمارش این گونه است. در مرحله دوم که در فصل پاییز انجام می‌شود، سرشماری با تکیه بر مشاهده مستقیم و پس از برداشت محصولات کشاورزی صورت می‌گیرد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی هدف از اجرای این طرح را برآورد دقیق جمعیت قرقاول، تعیین نسبت جنسی، بررسی وضعیت زیستگاه، ارزیابی زاد و ولد، و مقایسه داده‌های آماری سالانه عنوان کرد و افزود: نتایج این پایش، مبنایی مهم برای برنامه‌ریزی‌های حفاظتی و مدیریتی جهت صیانت از تنوع زیستی منطقه خواهد بود.