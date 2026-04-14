جزئیات نامه کمیسیون بهداشت مجلس به پاپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، با اشاره به نامه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به پاپ لئون چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان، در واکنش به مواضع وی نسبت به اقدامات وحشیانه ترامپ، گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این نامه، ضمن قدردانی از موضع‌گیری‌های انسانی و اخلاقی پاپ، بر ضرورت ایستادگی رهبران دینی جهان در برابر ظلم و جنایت علیه بشریت تأکید کرده است.

زنده شدن نور مسیح در دفاع از مظلومان

وی افزود: در این نامه با تأکید بر جایگاه معنوی و تأثیرگذار پاپ در جهان مسیحیت، عنوان شده است که خشم شما از جنایات ترامپ و نتانیاهو، نور عیسی مسیح را در دل‌های آزادگان جهان زنده کرده و این موضع‌گیری می‌تواند الهام‌بخش دیگر رهبران دینی برای مقابله با ظلم و بی‌عدالتی باشد.

اسحاقی ادامه داد: در بخشی از این نامه، خطاب «پاپ عزیز» و با اشاره به ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، به حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به مدرسه‌ شجره طیبه میناب و کشتار ۱۶۸ دانش‌آموز اشاره شده و آمده است که این دانش‌آموزان که در همان روز در کلاس درس و در کتاب دینی خود، با آموزه‌های دینی و نام حضرت مریم مقدس به عنوان یک مادر مومن و مهربان و حضرت عیسی مسیح به‌عنوان پیامبر مهربانی آشنا شده بودند، به‌گونه‌ای جان خود را از دست دادند که خانواده‌های آنان پیکرهای کوچک و نحیفشان را از میان آوارهای کلاس درس جمع‌آوری کردند و عیسی مسیح با پدران و مادران این کودکان بیگناه گریست.

جراحت وجدان بشری و خدشه به ارزش‌های ادیان الهی

وی تصریح کرد: در این نامه تأکید شده است که این صحنه‌های تلخ و دردناک، نه‌تنها وجدان بشری را جریحه‌دار کرده، بلکه ارزش‌های مشترک تمامی ادیان الهی را نیز خدشه‌دار کرده و نشان‌دهنده عمق فاجعه انسانی رخ‌داده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: در بخش دیگری از این نامه آمده است که حضرت عیسی مسیح، پیامبر صلح و مهربانی، سال‌هاست از این حجم از خشونت، کودک‌کشی و ظلم که در نقاط مختلف جهان از جمله غزه، لبنان، سوریه، یمن و عراق جریان دارد، آزرده و رنجیده است و این وضعیت، مسئولیت رهبران دینی را در قبال دفاع از انسانیت دوچندان می‌کند.

ایران؛ الگوی همزیستی مسالمت‌آمیز و مجاهدت پیروان ادیان

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، افزود: در این نامه همچنین به نقش پیروان ادیان مختلف در ایران اشاره شده و تأکید شده است که پیروان ادیان الهی، به‌ویژه مسیحیان، در کنار سایر اقشار جامعه، در عرصه‌های مختلف از جمله دفاع از کشور، تأمین امنیت، حضور در میدان‌های مختلف و حتی خدمت در کادر سلامت، نقش‌آفرینی مؤثری داشته‌اند و نمونه‌ای از همدلی، انسجام و همزیستی مسالمت‌آمیز را به نمایش گذاشته‌اند.

اسحاقی ادامه داد: از حضور این افراد در عرصه‌های مختلف، از میدان‌های عملیاتی گرفته تا فعالیت در حوزه سلامت و خدمات‌رسانی، به‌عنوان نمونه‌ای از تعهد و مسئولیت‌پذیری یاد شده و این موضوع به‌عنوان یک الگوی قابل توجه برای سایر کشورها در زمینه همزیستی ادیان مطرح شده است.

وی تصریح کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این نامه، ضمن قدردانی از این همبستگی، از پاپ خواسته است با بهره‌گیری از جایگاه معنوی و نفوذ جهانی خود، در برابر این جنایات سکوت نکند و با موضع‌گیری صریح‌تر، سایر رهبران دینی و افکار عمومی جهان را نیز نسبت به مقابله با این اقدامات غیرانسانی همراه سازد.

تقویت صدای عدالت‌خواهی در جهان

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: در پایان این نامه نیز آمده است که خشم شما از جنایات ترامپ و نتانیاهو، نور عیسی مسیح را در دل شما زنده کرده و این مسیر می‌تواند به تقویت صدای عدالت‌خواهی و حمایت از مظلومان در جهان منجر شود.