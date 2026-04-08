ابراز نگرانی وزیر دفاع ایتالیا درباره کاهش حضور  نظامی آمریکا در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، گیدو کروزتو، وزیر دفاع ایتالیا ابراز اطمینان کرد که با وجود تهدیدات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج از ناتو، بعید است که این اتفاق بیفتد.

کروزتو در مصاحبه‌ای با روزنامه کوریره دلا سرا گفت که معتقد است چنین اقدامی امکان‌پذیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: «من فکر نمی‌کنم ترامپ بتواند از ناتو خارج شود. او به تایید کنگره نیاز دارد و بعید است که چنین حمایتی را به دست آورد.»

با این حال، وزیر دفاع ایتالیا احتمال کاهش حضور نظامی واشنگتن در اروپا را پذیرفت و افزود: «ممکن است تصمیمی برای خروج نیروها از اروپا گرفته شود. این امر ما را ضعیف‌تر می‌کند و باعث کاهش امنیت ما می‌شود. در حال حاضر، ما قادر به اقدام مشترک برای جایگزینی آنها نیستیم.»