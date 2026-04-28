دادستان کهنوج: اشد مجازات در انتظار مخلان امنیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دهقان، در نشستی با مسئولان انتظامی و شرکت توزیع نیروی برق، با بیان اینکه دستگاه قضایی در برخورد با سارقان اموال مردم کوچکترین گذشتی نخواهد داشت، گفت: احساس ناامنی از خود ناامنی مخرب‌تر است و تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند با انجام وظایف تخصصی خود، بسترهای ارتقای امنیت عمومی را فراهم کنند.

وی با اشاره به نقش عواملی چون فقر و چالش‌های اقتصادی در بروز جرایم، افزود: وظیفه ما در چارچوب قانون، محدود کردن امکان ارتکاب جرم است.

وی از شرکت برق خواست ضمن بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، از تجهیزات پایش تصویری برای مراقبت از شبکه استفاده کرده و با اجرای گشت‌های نامحسوس، ضریب پیشگیری از سرقت را افزایش دهند.

دهقان، با تأکید بر اینکه کلانتری‌ها در خط مقدم مبارزه با سرقت قرار دارند، به خریداران ضایعات در شهرستان هشدار داد و گفت: فعالیت مراکز خرید ضایعات به‌طور دقیق کنترل خواهد شد و در صورت مشاهده تخلف، برخوردهای قاطع قضایی صورت می‌گیرد.

این مقام قضایی در پایان با تأکید بر اینکه قضات کهنوج برای حفظ امنیت و آرامش مردم به‌صورت ویژه در میدان هستند، خاطرنشان کرد: با سارقان مطابق قانون و ادله موجود برخورد شده و برای آن‌ها اشد مجازات در نظر گرفته خواهد شد تا جامعه‌ای امن و پاک برای شهروندان فراهم شود.