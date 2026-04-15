به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی صبح چهارشنبه در نشست شورای اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری که با حضور استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی استان در دفتر نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به تأکید آیات و روایات نسبت به فریضه الهی نماز، اظهار کرد: از نظام جمهوری اسلامی توقع بسیار است و در کنار آموزش قرآن و نماز، باید به جوانب مختلف تبلیغ و ترویج این فریضه دینی در زندگی اجتماعی مردم توجه داشته باشد.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه حکومت اسلامی بهترین متولی آموش و ترویج نماز است، ادامه داد: دولت جمهوری اسلامی متولی مسائل دینی و اخلاقی در جامعه است که با آگاهی و بصیرت در این زمینه کار میکند.
امام جمعه شهرکرد با تأکید بر اینکه برنامههای نماز با ابلاغ و اجبار و تنبیه محقق نمیشود، بیان کرد: برنامههای حوزه نماز نباید ظاهری و برای رفع تکلیف باشد و طراحی برنامههای اثرگذار نماز مستلزم دانش و مهارت متولیان امر است.
فاطمی با بیان اینکه متولیان حوزه نماز باید دلسوز و خوشاخلاق و ماهر در مردمداری باشند، افزود: اجرای شایسته برنامههای نماز نیازمند همت مسئولان و مردم است.
وی با اشاره به تأکید بزرگان مبنی بر اقامه نماز استغاثه در شرایط حساس کنونی، یادآور شد: نماز استغاثه از بهترین راههای توسل به امام عصر (عج) است که نحوه اقامه آن در کتاب شریف مفاتیح الجنان هم آمده است.
فاطمی بیان کرد: انسان با خواندن نماز استغاثه در برابر خدای سبحان سر تسلیم فرود میآورد و بندگی خود را به ساحت ربالعالمین ابراز میکند و بعد از نماز، ولی خدا را واسطه قرار میدهد و حاجتش را طلب میکند.
وی در پایان بر ساماندهی سرویسهای بهداشتی نمازخانههای بین راهی تأکید کرد و گفت: این امکانات و تجهیزات نمایش دهنده فرهنگ و تمدن و بهداشت و نظافت دین ماست که باید مورد اهتمام جدی مسئولان باشد.
