پاکمهر: اقتصاد مقاومتی نیازمند پشتوانه مالی واقعی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پاکمهر صبح چهارشنبه در شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی خراسان شمالی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای حاضران، بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای حمایت از صنایع و استفاده از ظرفیتهای موجود تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و تحولات اخیر اظهار کرد: رخدادهای اخیر بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر بخش صنعت تأثیرگذار بوده و جبران این اثرات باید با اولویتبخشی به حوزه تولید و صنایع مادر انجام شود.
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صنایعی همچون فولاد و سایر بخشهای تولیدی، بیشترین تأثیر را از ناترازی انرژی، بهویژه گاز، متحمل شدهاند.
پاکمهر با تأکید بر لزوم تدوین برنامهای شفاف و دقیق برای آینده صنایع، افزود: باید با نگاه به چشمانداز پیشرو و با هدف دستیابی به صلح پایدار و ثبات اقتصادی، زیرساختهای صنعتی کشور تقویت شود تا وابستگیها کاهش یافته و خودکفایی افزایش یابد.
وی همچنین تحریمها را در صورت مدیریت صحیح، فرصتی برای رشد و شکوفایی اقتصادی دانست.
نایبرئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت «اقتصاد مقاومتی»، خواستار پیشبینی منابع مالی لازم برای اجرای مصوبات حمایتی شد و گفت: اجرای این سیاستها نیازمند پشتوانه مالی از سوی دولت و همراهی مجلس است تا مشکلات صنایع آسیبدیده جبران شود.
وی همچنین به ظرفیتهای ویژه استانهای مرزی اشاره کرد و افزود: با توجه به واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران، میتوان از این فرصت برای توسعه اقتصادی استانها بهره برد. به گفته او، استانهای مرزی با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، ظرفیت تبدیل تهدیدها به فرصت را دارند.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، به برخی مشکلات زیرساختی و اجرایی اشاره کرد و گفت: چالشهایی مانند محدودیتهای گمرکی، طولانی بودن فرآیند ترخیص کالا و ضعف در زیرساختهای استاندارد، از جمله موانعی است که باید با جدیت پیگیری و رفع شود.
وی پیشنهاد برگزاری نشست مشترک با مسئولان گمرک در سطح ملی را برای حل این مشکلات مطرح کرد.
پاکمهر در پایان تأکید کرد: نمایندگان مجلس در کنار دولت و مسئولان استانی، خود را موظف به پیگیری مطالبات صنعتگران و رفع چالشهای پیشروی تولید میدانند و از هیچ تلاشی در این مسیر دریغ نخواهند کرد.
نظر شما