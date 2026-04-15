  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

پاکمهر: حضور شبانه مردم در میدان نبرد مشت محکمی بر دهان دشمن است

بجنورد- نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی‌ گفت: مردم همیشه در صحنه هستند و با حضور شبانه خود در میدان نبرد به دشمن ثابت کردند که پیروزی با آنان شکل میگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر،سید محمد پاکمهر ظهر چهارشنبه شنبه در اولین جلسه شورای اداری سال ۱۴۰۵ خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: ایران عزیز هرچه که دارد از مردم انقلابی خود دارد و این نظام همیشه قدردارن مردم هستند.

وی افزود: مردم ما همیشه آگاه هستند که دشمن در حال چیدن سناریو جدید است و همیشه هوشیارانه عمل میکنند.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم با اعتماد و انسجامی که به مسئولین و نظام دارند همیشه همراه آنان هستند و نمیگذارند دشمن به فکر برانگیختن ذهن آنان باشد.

پاکمهر تصریح کرد: اکنون که ما پیروز هستیم حاصل ایستادگی و مقاومت مردم است که اکنون مردم هم میدانند که حضور آنان در میادین پیروزی نهایی را به ارمغان خواهد آورد.

نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون دشمن در کشور خودهم دیگر عزتی ندارد و همه دنیا میدانند که آمریکا دچار توهمی خیالی شده است.

کد مطلب 6801752

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها