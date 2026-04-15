پاکمهر: حضور شبانه مردم در میدان نبرد مشت محکمی بر دهان دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر،سید محمد پاکمهر ظهر چهارشنبه شنبه در اولین جلسه شورای اداری سال ۱۴۰۵ خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: ایران عزیز هرچه که دارد از مردم انقلابی خود دارد و این نظام همیشه قدردارن مردم هستند.

وی افزود: مردم ما همیشه آگاه هستند که دشمن در حال چیدن سناریو جدید است و همیشه هوشیارانه عمل میکنند.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم با اعتماد و انسجامی که به مسئولین و نظام دارند همیشه همراه آنان هستند و نمیگذارند دشمن به فکر برانگیختن ذهن آنان باشد.

پاکمهر تصریح کرد: اکنون که ما پیروز هستیم حاصل ایستادگی و مقاومت مردم است که اکنون مردم هم میدانند که حضور آنان در میادین پیروزی نهایی را به ارمغان خواهد آورد.

نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون دشمن در کشور خودهم دیگر عزتی ندارد و همه دنیا میدانند که آمریکا دچار توهمی خیالی شده است.