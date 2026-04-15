  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

نوری: تعطیلی واحدهای تولیدی در خراسان شمالی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست

بجنورد- استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت حفظ تولید و اشتغال در شرایط بحرانی گفت: هیچ واحد تولیدی نباید به بهانه‌های مختلف تعطیل شود و همه دستگاه‌ها موظف به حمایت از این بخش هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح چهارشنبه در صد و سی و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط بحرانی، هرگونه اختلال در روند تولید و اشتغال تنها به نفع دشمن خواهد بود.

استاندار خراسان شمالی گفت: تمام دستگاه‌ها باید آرایش جنگی بگیرند و اجازه نمی‌دهیم هیچ واحد تولیدی به بهانه‌های مختلف تعطیل یا نیروهایش تعدیل شوند.

وی افزود: در دوران جنگ اقتصادی، نباید اجازه دهیم حتی یک واحد تولیدی از شرایط دشوار آسیب ببیند و در صورت نیاز، تمامی نهادهای دولتی و خصوصی به کمک واحدهای تولیدی خواهند آمد.

نوری تصریح کرد: بانک‌ها باید از هرگونه رفتار سلیقه‌ای خودداری کرده و در راستای حمایت از تولید و اشتغال کشور عمل کنند.

استاندار خراسان شمالی در پایان یادآور شد: حل مشکلات اقتصادی و رفع موانع تولید وظیفه‌ای ملی است و همه باید در این مسیر تلاش کنند تا کشور از بحران‌های اقتصادی عبور کند.

کد مطلب 6801446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

