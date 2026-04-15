نوری: تعطیلی واحدهای تولیدی در خراسان شمالی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح چهارشنبه در صد و سی و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط بحرانی، هرگونه اختلال در روند تولید و اشتغال تنها به نفع دشمن خواهد بود.

استاندار خراسان شمالی گفت: تمام دستگاه‌ها باید آرایش جنگی بگیرند و اجازه نمی‌دهیم هیچ واحد تولیدی به بهانه‌های مختلف تعطیل یا نیروهایش تعدیل شوند.

وی افزود: در دوران جنگ اقتصادی، نباید اجازه دهیم حتی یک واحد تولیدی از شرایط دشوار آسیب ببیند و در صورت نیاز، تمامی نهادهای دولتی و خصوصی به کمک واحدهای تولیدی خواهند آمد.

نوری تصریح کرد: بانک‌ها باید از هرگونه رفتار سلیقه‌ای خودداری کرده و در راستای حمایت از تولید و اشتغال کشور عمل کنند.

استاندار خراسان شمالی در پایان یادآور شد: حل مشکلات اقتصادی و رفع موانع تولید وظیفه‌ای ملی است و همه باید در این مسیر تلاش کنند تا کشور از بحران‌های اقتصادی عبور کند.