جابه جایی بیش از ۵۰ روستای گلستان به مناطق امن

داود خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جغرافیایی و حادثه‌خیز بودن استان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مخاطرات در گلستان ناشی از رانش زمین و قرارگیری برخی سکونتگاه‌ها در حریم رودخانه‌هاست که در همین راستا، جابجایی روستاهای در معرض خطر در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: از دهه ۸۰ تاکنون، بیش از ۵۰ روستای استان به مناطق امن منتقل شده‌اند و در مواردی نیز بخش‌هایی از روستا که در معرض خطر جدی بودند، جابجا شده‌اند.

خسروی با اشاره به سیلاب هفته گذشته اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل آسیب‌پذیری واحدهای مسکونی، هم‌سطح بودن کف ساختمان با معابر است؛ در حالی که در واحدهای جدید، رعایت ارتفاع استاندارد بین ۱ تا ۱.۲ متر الزامی شده و همین موضوع موجب شد در سیلاب اخیر، این واحدها دچار خسارت نشوند.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان ادامه داد: در حوزه تأمین مسکن، تسهیلات متنوعی برای اقشار مختلف در نظر گرفته شده و برای خانوارهای کم‌برخوردار، علاوه بر تسهیلات، کمک‌های بلاعوض نیز پرداخت می‌شود؛ به‌طوری که در برخی موارد تا ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض در کنار ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان دارای طرح هادی مصوب هستند، گفت: تاکنون در حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد روستاها عملیات اجرایی این طرح شامل زیرسازی، آسفالت، احداث فضاهای عمومی و خدماتی انجام شده است.

خسروی تأکید کرد: اجرای طرح هادی و بهبود زیرساخت‌های روستایی نقش مهمی در افزایش ماندگاری جمعیت و حتی مهاجرت معکوس به روستاها داشته است.

وی با اشاره به اهمیت حفظ هویت معماری روستاها افزود: در برخی روستاهای دارای بافت تاریخی و ظرفیت گردشگری، تلاش شده با استفاده از مصالح و الگوهای بومی، معماری سنتی حفظ و به نسل‌های آینده منتقل شود.