۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

هشدار گردوغبار لحظه‌ای از اوایل هفته آینده در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: با افزایش لحظه‌ای سرعت باد و انتقال گردوغبار از اوایل هفته آینده، شاهد کاهش کیفیت هوا در استان خواهیم بود.

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان در روزهای پایانی هفته اظهار کرد: آسمان استان تا پایان هفته عمدتاً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و گاهی وزش باد را خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: این شرایط نسبتاً پایدار تا اوایل هفته آینده ادامه می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: طی این مدت، در برخی ساعات سرعت وزش باد افزایش مییابد و گاهی شاهد وزش باد نسبتاً شدید به‌صورت لحظه‌ای خواهیم بود که احتمال انتقال گردوغبار از نواحی خشک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

نوروزی تأکید کرد: این پدیده چندان قابل ملاحظه نیست، اما افراد حساس نظیر سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی بهتر است احتیاط کنند.

وی با اشاره به روند افزایشی دما در استان گفت: دمای هوا در روزهای آینده روند افزایشی خواهد داشت و هوای نسبتاً گرم‌تری نسبت به روزهای گذشته تجربه می‌شود.

