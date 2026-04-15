معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان در روزهای پایانی هفته اظهار کرد: آسمان استان تا پایان هفته عمدتاً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و گاهی وزش باد را خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: این شرایط نسبتاً پایدار تا اوایل هفته آینده ادامه می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: طی این مدت، در برخی ساعات سرعت وزش باد افزایش مییابد و گاهی شاهد وزش باد نسبتاً شدید به‌صورت لحظه‌ای خواهیم بود که احتمال انتقال گردوغبار از نواحی خشک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

نوروزی تأکید کرد: این پدیده چندان قابل ملاحظه نیست، اما افراد حساس نظیر سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی بهتر است احتیاط کنند.

وی با اشاره به روند افزایشی دما در استان گفت: دمای هوا در روزهای آینده روند افزایشی خواهد داشت و هوای نسبتاً گرم‌تری نسبت به روزهای گذشته تجربه می‌شود.