  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

کشف محموله آبمیوه قاچاق در سواحل میناب

کشف محموله آبمیوه قاچاق در سواحل میناب

میناب - فرمانده پایگاه دریابانی میناب با شناسایی و تعقیب شناورهای قاچاق بیش از ۱۲۰۰ پاکت آبمیوه خارجی را در سواحل این شهرستان کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی در خصوص جزئیات این عملیات، اظهار داشت: نیروهای مرزبانی حین گشت‌زنی و کنترل نوار مرزی با چند فروند شناور حامل کالای قاچاق برخورد کردند. قاچاقچیان با افزایش سرعت قصد فرار داشتند، اما نیروهای دریابانی با اقدام سریع و تعقیب مؤثر عرصه را بر آن‌ها تنگ کردند.

به گفته وی قاچاقچیان پس از آنکه تمامی راه‌های فرار را از دست دادند، بار خود را رها کرده و از محل متواری شدند. در بازرسی‌های صورت گرفته توسط نیروهای دریابانی هزار و ۲۹۶ پاکت آبمیوه خارجی به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.

سرهنگ میرعالی، تصریح کرد: پیگیری‌ها برای شناسایی و دستگیری متهمان فراری همچنان ادامه دارد تا با برخورد قاطع قانونی امنیت دریایی منطقه حفظ شود.

کد مطلب 6888863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها