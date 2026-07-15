کشف محموله آبمیوه قاچاق در سواحل میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی در خصوص جزئیات این عملیات، اظهار داشت: نیروهای مرزبانی حین گشت‌زنی و کنترل نوار مرزی با چند فروند شناور حامل کالای قاچاق برخورد کردند. قاچاقچیان با افزایش سرعت قصد فرار داشتند، اما نیروهای دریابانی با اقدام سریع و تعقیب مؤثر عرصه را بر آن‌ها تنگ کردند.

‌

به گفته وی قاچاقچیان پس از آنکه تمامی راه‌های فرار را از دست دادند، بار خود را رها کرده و از محل متواری شدند. در بازرسی‌های صورت گرفته توسط نیروهای دریابانی هزار و ۲۹۶ پاکت آبمیوه خارجی به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.

‌

سرهنگ میرعالی، تصریح کرد: پیگیری‌ها برای شناسایی و دستگیری متهمان فراری همچنان ادامه دارد تا با برخورد قاطع قانونی امنیت دریایی منطقه حفظ شود.