۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

نخستین جشنواره ملی مشاعره رضوی برگزار می‌شود

شهرکرد- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: چهاردهمین جشنواره ملی دوسالانه مشاعره رضوی، ۳۰ فروردین با برگزاری آزمون برخط، وارد مرحله اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام فرجی صبح چهارشنبه در نشست شورای سیاست‌گذاری چهاردهمین جشنواره ملی دوسالانه مشاعره رضوی اظهار کرد: بر اساس گاه‌شمار جشنواره و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار بود مرحله نخست این رویداد نهم اسفند سال گذشته برگزار شود که به دلیل وقوع جنگ تحمیلی سوم و درخواست شرکت‌کنندگان، برگزاری این مرحله به تعویق افتاد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با بنیاد فرهنگی و هنری امام رضا (ع) و آمادگی دبیرخانه جشنواره مشاعره رضوی، مرحله نخست این رویداد که شامل آزمون تستی و برخط است، یکشنبه ۳۰ فروردین از ساعت ۸ تا ۲۰ برگزار می‌شود.

فرجی تعداد سوالات در نظر گرفته شده برای هر شرکت‌کننده در این مرحله را ۱۵ سوال تصادفی از مجموع ۱۰۰ سوال موجود در بانک سوالات برشمرد و گفت: شرکت‌کنندگان تنها یک‌بار می‌توانند در مهلت ۳۰ دقیقه‌ای به سوالات مرحله نخست جشنواره مشاعره رضوی پاسخ دهد.

وی، تمایز شکل صحیح خوانش ابیات، تشخیص وزن شعر، شناخت ردیف و قافیه و درک معنا و دریافت ادبی را از محورهای سوالات آزمون مرحله نخست جشنواره بیان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: شرکت‌کنندگانی که بتوانند امتیاز تعیین شده در مرحله نخست جشنواره مشاعره رضوی را کسب کنند، در مرحله بعدی این رویداد به صورت گروهی و با حضور داوران، توان خود را در مشاعره آنلاین به بوته آزمایش می‌گذارند.

فرجی درباره زمان اجرای مراحل مشاعره آنلاین و بخش حضوری جشنواره نیز تصریح کرد: با توجه به تغییرات پیش آمده در گاه‌شمار جشنواره، تلاش می‌شود در هماهنگی با بنیاد فرهنگی و هنری امام رضا(ع)، زمان و نحوه برگزاری ۲ مرحله دیگر به زودی اعلام شود.

وی افزود: نظر دبیرخانه جشنواره آن است که این رویداد به شکل مطلوب و با زمانبندی قابل قبول اجرا شود اما با توجه به شرایط کنونی کشور، تصمیم‌گیری در این باره نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تری است.

گفتنی است، بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) با شعار «ایرانِ امام رضا (ع)» در ۹ گروه شعر و ادبیات، ادبیات کودک و نوجوان، فیلم، هنرهای نمایشی، فضای مجازی، هنرهای تجسمی، آواها و نواها، روستایی و عشایری و بخش پژوهشی در حال برگزاری است که چهارمحال و بختیاری در این دوره میزبانی چهاردهمین جشنواره ملی دوسالانه مشاعره رضوی را بر عهده دارد.

