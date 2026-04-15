به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام فرجی صبح چهارشنبه در نشست شورای سیاست‌گذاری چهاردهمین جشنواره ملی دوسالانه مشاعره رضوی اظهار کرد: بر اساس گاه‌شمار جشنواره و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار بود مرحله نخست این رویداد نهم اسفند سال گذشته برگزار شود که به دلیل وقوع جنگ تحمیلی سوم و درخواست شرکت‌کنندگان، برگزاری این مرحله به تعویق افتاد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با بنیاد فرهنگی و هنری امام رضا (ع) و آمادگی دبیرخانه جشنواره مشاعره رضوی، مرحله نخست این رویداد که شامل آزمون تستی و برخط است، یکشنبه ۳۰ فروردین از ساعت ۸ تا ۲۰ برگزار می‌شود.

فرجی تعداد سوالات در نظر گرفته شده برای هر شرکت‌کننده در این مرحله را ۱۵ سوال تصادفی از مجموع ۱۰۰ سوال موجود در بانک سوالات برشمرد و گفت: شرکت‌کنندگان تنها یک‌بار می‌توانند در مهلت ۳۰ دقیقه‌ای به سوالات مرحله نخست جشنواره مشاعره رضوی پاسخ دهد.

وی، تمایز شکل صحیح خوانش ابیات، تشخیص وزن شعر، شناخت ردیف و قافیه و درک معنا و دریافت ادبی را از محورهای سوالات آزمون مرحله نخست جشنواره بیان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: شرکت‌کنندگانی که بتوانند امتیاز تعیین شده در مرحله نخست جشنواره مشاعره رضوی را کسب کنند، در مرحله بعدی این رویداد به صورت گروهی و با حضور داوران، توان خود را در مشاعره آنلاین به بوته آزمایش می‌گذارند.

فرجی درباره زمان اجرای مراحل مشاعره آنلاین و بخش حضوری جشنواره نیز تصریح کرد: با توجه به تغییرات پیش آمده در گاه‌شمار جشنواره، تلاش می‌شود در هماهنگی با بنیاد فرهنگی و هنری امام رضا(ع)، زمان و نحوه برگزاری ۲ مرحله دیگر به زودی اعلام شود.

وی افزود: نظر دبیرخانه جشنواره آن است که این رویداد به شکل مطلوب و با زمانبندی قابل قبول اجرا شود اما با توجه به شرایط کنونی کشور، تصمیم‌گیری در این باره نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تری است.

گفتنی است، بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) با شعار «ایرانِ امام رضا (ع)» در ۹ گروه شعر و ادبیات، ادبیات کودک و نوجوان، فیلم، هنرهای نمایشی، فضای مجازی، هنرهای تجسمی، آواها و نواها، روستایی و عشایری و بخش پژوهشی در حال برگزاری است که چهارمحال و بختیاری در این دوره میزبانی چهاردهمین جشنواره ملی دوسالانه مشاعره رضوی را بر عهده دارد.