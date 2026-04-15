۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

امروز آخرین فرصت احزاب و جبهه‌های سیاسی برای ارائه فهرست انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدول زمانبندی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور، احزاب و جبهه‌های سیاسی تا پایان امروز فرصت دارند فهرست‌های انتخاباتی خود را به فرمانداری تهران اعلام کنند.

هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش به صورت تناسبی برگزار می‌شود.

براساس شیوه انتخابات تناسبی، احزاب و جبهه‌های سیاسی به نسبت رایی که کسب می‌کنند، در شورای شهر تهران صاحب کرسی می‌شوند.

طبق جدول زمانبندی انتخابات شوراهای اسلامی کشور، قرار است هفتمین دوره انتخابات شوراها، جمعه یازدهم اردیبهشت برگزار شود.

هادی رضایی

